¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥×ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÊÑ¿È¤¹¤ë100¶ÑÊØÍø¥°¥Ã¥º

¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¥±¡¼¥¹ÍÑ¡¡MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¡´Ý·Á¡¡¥Ô¥ó¥¯
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Ä¾·Â55¡ßH0.5mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤Ä¤¤¤Ë¥«¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤ËÅÐ¾ì¡ªiPhone¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ëÍ¥½¨¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¥±¡¼¥¹ÍÑ¡¡MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¡´Ý·Á¡¡¥Ô¥ó¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎiPhone¥±¡¼¥¹¤ò´ÊÃ±¤ËMagSafeÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¾®ÊªÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤Ï´û¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
½¾ÍèÉÊ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡£²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÂç¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Çä¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¿§¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤Ê¥¬¥¤¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¡ª
ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¶³Ð¤ÇÃæ¿´¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ½¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËMagSafeÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÊÑ¿È¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¥¬¥¤¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¤Î¾å²¼¡¦º¸±¦¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤¬Æ±¤¸¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇíÎ¥»æ¤òÇí¤¬¤·¡¢¥¬¥¤¥É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£Å½¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¾Ç¤é¤º¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¸å¤«¤é24»þ´Ö·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ËÀÜÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³×¡¢PU¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀÜÃåÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
½¾ÍèÉÊ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í²Ä°¦¤µ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¥±¡¼¥¹¤Î¿§¤ä¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è♡
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎiPhone¥±¡¼¥¹¤¬MagSafeÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¥±¡¼¥¹ÍÑ¡¡MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¡´Ý·Á¡¡¥Ô¥ó¥¯¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MagSafeÈóÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤ËMagSafe¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£