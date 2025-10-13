¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÊÊ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×100¶Ñ¤Î¥Ý¥ÁÂÞ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥ÁÂÞ¡Ê¤Õ¤¤À¤·¡¢5Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§W70¡ßH107mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
°Õ³°¤Èºî¤ê¤¬ºÙ¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ý¥ÁÂÞ
¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÇä¤ê¾ì¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥ÁÂÞ¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Ý¥ÁÂÞ¡Ê¤Õ¤¤À¤·¡¢5Ëç¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
Ì¡²è¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÊ¤Î¶¯¤µ¤Ë»×¤ï¤º¹ØÆþ¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï½¸ÃæÀþ¤È¡Ö¥É¥ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¤¤â¤Á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¤¤é¤¤é¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤µ¤µ¤²¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÊÖ¤¹¤È¤¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥ÁÂÞ¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÉõÅûËÜÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Î»æ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¹½Â¤¤Ë¡ª¤½¤ì¤¾¤ì110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç5ËçÆþ¤ê¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥ÁÂÞ¤À¤Ã¤Æ100±ß¤Ç¤¹¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ý¤ÁÂÞ¡ÊÆó¤ÄÀÞ¤ê¡¢5¡¢Áë¤¢¤¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¿¤Ý¤ÁÂÞ¡ÊÆó¤ÄÀÞ¤ê¡¢4¡¢Áë¤¢¤¡¢¤Í¤³¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ3¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤¬¡ªÉ®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¤Ý¤ÁÂÞ¡ÊÆó¤ÄÀÞ¤ê¡¢5¡¢Áë¤¢¤¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤È¡Ø¤Ý¤ÁÂÞ¡ÊÆó¤ÄÀÞ¤ê¡¢4¡¢Áë¤¢¤¡¢¤Í¤³¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ÁÂÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤ÀµÊý·Á¥¿¥¤¥×¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥ÁÂÞ¤À¤Ã¤Æ110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£