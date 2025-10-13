Travis Japan、サッカーの“ユニコーデ”で真剣勝負 “BLACKPINK ジェニー風”など絶賛コーデが続々
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）がMCを務める、フジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00〜11：30）の13日放送回は、ユニホームを使ったコーディネ−トバトルで盛り上がる。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
昨今、ユニホームを使ってコーデを組む“ユニコーデ”が世界中で大流行。そこで、ファッションセンスも光るTravis Japanが、ゲストを全力で輝かせる「ユニフォームコーデバトル（UCB）」を開催する。
日本代表としても活躍する長友佑都らが所属するFC東京のユニホームを使って、宮近、中村、七五三掛、吉澤、松田、松倉の6人がコーデを組む。
服に身を包みランウェイを歩くのは、荒川（エルフ）、高木菜那（※高＝はしごだか）、角田夏実、信子（ぱーてぃーちゃん）、ハシヤスメ・アツコ、村重杏奈。審査員をは『Popteen』や『egg』の元専属モデル・ゆうちゃみ、FC東京を支えるスタッフが務める。そして、川島は、企画のMCとしておおはしゃぎする6人をまとめる重要なポジションとなる。
Travis Japanは、“BLACKPINK ジェニー風”、“ひまわりのように輝くデートコーデ”、“彼の趣味に付き合ってるねん”、“俺が着てほしい！が詰まったガチンココーデ”、“ビリー・ペアルック・アイリッシュ”、“昼間は原宿でスイーツを食べて、夜は僕にワインを教えて”をテーマに真剣勝負に出る。
審査員たちも「小物の使い方をまねしたい！」「世界観もいい！」「みんながまねしやすい！」と絶賛するコーデが続々登場し、No.1に輝くのは誰か。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
昨今、ユニホームを使ってコーデを組む“ユニコーデ”が世界中で大流行。そこで、ファッションセンスも光るTravis Japanが、ゲストを全力で輝かせる「ユニフォームコーデバトル（UCB）」を開催する。
服に身を包みランウェイを歩くのは、荒川（エルフ）、高木菜那（※高＝はしごだか）、角田夏実、信子（ぱーてぃーちゃん）、ハシヤスメ・アツコ、村重杏奈。審査員をは『Popteen』や『egg』の元専属モデル・ゆうちゃみ、FC東京を支えるスタッフが務める。そして、川島は、企画のMCとしておおはしゃぎする6人をまとめる重要なポジションとなる。
Travis Japanは、“BLACKPINK ジェニー風”、“ひまわりのように輝くデートコーデ”、“彼の趣味に付き合ってるねん”、“俺が着てほしい！が詰まったガチンココーデ”、“ビリー・ペアルック・アイリッシュ”、“昼間は原宿でスイーツを食べて、夜は僕にワインを教えて”をテーマに真剣勝負に出る。
審査員たちも「小物の使い方をまねしたい！」「世界観もいい！」「みんながまねしやすい！」と絶賛するコーデが続々登場し、No.1に輝くのは誰か。