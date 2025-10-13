¡Ö¤ª¶â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ìÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÈëÏÃ¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤¬ÌÀ¤«¤¹
¼éÈ÷¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤À¡£
ÅÏÊÕ¤Ï28ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢FCÅìµþ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÏÆüËÜ¿Í¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÏÊÕ¤¬ABEMA¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤è¤¯ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡ËÃÇ¥È¥Ä¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÂåÉ½Ãæ¤Ï¤Û¤Ü¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¡¢·ú±Ñ¤È¤Ï°ì½ï¤ËJ3¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£²¶¤¬Á´Á³¥À¥á¤Ê»þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç²ñ¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Èà¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»þ¤ËËÍ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡£¡Ø¤ª¶â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ìÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¾éÃÌ¤Ç¡Ø¡Ê¤³¤ì¤«¤é²ÁÃÍ¤¬¡Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅÏÊÕ¤Èµ×ÊÝ¤ÏFCÅìµþ¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£FCÅìµþU-23»þÂå¤Ë¤ÏJ3¤âÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶ì¤·¤ß¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Êµ×ÊÝ¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤éÀ¤³¦ÅªÌ¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÅÏÊÕ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£µ×ÊÝ¤é¤·¤¤È¯¸À¤À¤¬¡¢³Î¤«¤ËÃÍÂÇ¤Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤Ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£ÅÏÊÕ¤Èµ×ÊÝ¤ÎÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£