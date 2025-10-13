◇NBA レイカーズ126ー116ウォリアーズ（2025年10月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズの八村塁（27）が12日（日本時間13日）にプレシーズンマッチ3戦目となった本拠地ウォリアーズ戦に先発出場。3本の3Pシュートを決めるなど16得点をマーク。チームは後半に猛追されたが、何とか逃げ切って今季プレシーズンマッチ初勝利を飾った。

この日もスタメン出場した八村。第1Q残り8分11秒に右ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点。残り5分35秒にも再び右ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り4分35秒にはトップからドライブインで仕掛けると、力強いレイアップシュートを決めた。残り4分10秒には右サイドでジャンプシュートを沈めてこのクオーターだけで10得点を記録した。残り3分57秒でベンチに下がった。

第2Qはスタートから出場。残り5分52秒に右ウイング付近から3Pシュートを決めた。さらに相手の反則も誘って4点プレーも成立させた。残り2分48秒でベンチに下がった。

第3Qもスタートからコートに立った。残り6分6秒に右エルボー付近でフェイダウェイシュートを決めて後半初得点。残り2分3秒でベンチに下がった。第4Qはベンチで試合を見守った。

この試合は27分12秒出場で16得点3リバウンド2アシストをマーク。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは4本試投で3本成功。3P成功率は75％だった。

この日もチームは、開幕戦の欠場が決まった大黒柱のレブロン・ジェームズ、主力のルカ・ドンチッチ、新加入のマーカス・スマートが欠場した。

主力を欠く中で、スタメンにはオースティン・リーブス、ダルトン・コネクト、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

前半は17点リードで折り返した。しかし後半に相手が猛追。一時4点差まで縮められたが、何とか逃げ切ってプレシーズンマッチ初勝利を飾った。