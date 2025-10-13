ドジャースのロバーツ監督がリーグ優勝決定シリーズに向けて佐々木朗希投手の起用法について言及しました。

メジャー1年目の佐々木投手は、シーズン序盤に肩のケガで離脱。最終盤にリリーフとしてメジャー復帰して以降、レギュラーシーズン2試合、ポストシーズン4試合に登板し、無失点を継続しています。特に、ポストシーズンでは、5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと無双状態になっています。

ロバーツ監督は、佐々木投手の起用法について「理想的には1イニング限定だ。なぜなら、2イニング、あるいは3イニングとなると、負担がかかるから。ただ、彼は明らかにプレッシャーのかかる場面でブルペンを安定させる助けになっています。我々の投手たちも色々と経験していますが、その中でも、朗希は大きな存在」とコメント。

さらに、佐々木投手とのコミュニケーションについて問われると、「彼は必要なことには何でも対応できる準備ができています。なので、特に彼と話し合ったわけではありません。まあ、私は彼と頻繁に話していますが、求められる役割が何であれ、彼はいつでも準備万全だ。だから連投については心配していない。」と絶大な信頼を示しました。

ドジャースは日本時間14日から、ナ・リーグ王者の座をかけブリュワーズと対戦。今季レギュラーシーズンでの対戦成績は6戦全敗と、苦戦しました。