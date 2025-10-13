10月12日、高知競馬場で行われた5R・横浜特別（3歳・ダ1400m）は、宮川実騎乗の4番人気、ブルーシンフォニー（牡7・高知・工藤真司）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にグレートヒエン（牝5・高知・雑賀正光）、3着に1番人気のデルマベルセブブ（牡6・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.0（稍重）。

2番人気で赤岡修次騎乗、グッドウッドガイ（牡6・高知・田中守）は、4着敗退。

レース序盤、先行のグレートヒエンに、ロイズピーク、ナムラボスと続いてデルマベルセブブは好位で進行。3コーナー過ぎ、逃げ粘るグレートヒエンに2番手集団が迫り、中団から一気に位置取りを上げたブルーシンフォニーが先頭集団に加わり混戦気味で迎えた最後の直線。ブルーシンフォニーが、ゴール前鋭い末脚で突き抜けて快勝。懸命に粘ったグレートヒエンが2馬身半差の2着に入った。

【高知・潮菊特別】2着続きに終止符！クスダマがデビュー5戦目の初白星

「欲しい位置が取れた」

1着 ブルーシンフォニー

宮川実騎手

「メンバー的にもチャンスがあると思って乗っていたので、欲しい位置が取れて4コーナーまで手応えよく運べたのが良かったと思います。4コーナーで自分のGOサインとともにハミを咥えてくれて、はちきれるくらい直線しっかりした脚を披露することができたと思います。これからもこのように表彰台に立てるよう精一杯頑張っていくので応援よろしくお願いします」

ブルーシンフォニー 40戦5勝

（牡7・高知・工藤真司）

父：スクリーンヒーロー

母：ブルーストーン

母父：コマンズ

馬主：嶋田亘克

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 ブルーシンフォニー

2着 グレートヒエン

3着 デルマベルセブブ

4着 グッドウッドガイ

5着 トゥルーバローズ

6着 ジョウショーホープ

7着 ナムラボス

8着 ダノンダンサー

9着 ダノンジャスティス

10着 ロイズピーク

11着 ストーミーデイ