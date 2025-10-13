10月12日、盛岡競馬場で行われた10R・ネクストスター盛岡（M1・2歳・ダ1400m）は、山本聡紀騎乗の1番人気、ラウダーティオ（牡2・岩手・板垣吉則）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のディオニス（牡2・岩手・佐々木由則）、3着にラブコラージェン（牡2・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは1:25.4（稍重）。

1着 ラウダーティオ

山本聡紀騎手

「ゲートを出てしまえば速い馬。2、3番手がいいなと思っていた、理想の位置がとれました。兄の山本聡哉騎手騎乗の馬（ディオニス）が相手だと考えていたので道中はその位置を凄く確認しながらだったのですが探せなくて。直線で外から来た時には思っていたとおりここから来たなと。ただ自分もちょっと早く仕掛けちゃったんで、最後は馬がよく頑張ってくれました。今日は反応も良かったですし、あとは砂を被ったりして競馬の幅を拡げていければもっと良くなると思います。今はテンが速いから砂を被ることがなかなか無いんですけれど、出遅れた時にそうなる事もあるでしょうし、そういう競馬の幅がもうちょっと拡がれば伸び代もまだあるのかなと思いますね。今日は1番人気に推されていたと思うんですけども、期待に応えることができました。まだ課題が多い馬ですが潜在能力は高いので応援よろしくお願いします」

【南部杯】武豊サンライズジパングは大外へ…ダートのオールスターが集結

板垣師「距離との戦いになっていく」

板垣吉則調教師

「2戦目からゲートで立ち上がるのが癖になってしまって、今日は出遅れてもいいから立ち上がらせないようにと考えていたんですがやっぱり立ってしまって。でも1回立ったら落ち着いたのかうまくゲートも切れた。レースのことはジョッキーに任せていました。4コーナーでディオニスが手応えよく上がってきた時には交わされてしまうのかなと思ってみていたのですが、今日は前回と違って息が入ったのか追い出してから反応して引き離してくれた。今回は間隔も空けて、私なりに調教も攻めさせたので、その辺がレースに繋がってくれたのでしょう。この後はマイル戦しかないですからね。この馬にとっては距離との戦いにもなっていくと思います。ゲートのこともあるので次戦はまだ未定です」

ラウダーティオ 4戦3勝

（牡2・岩手・板垣吉則）

父：ワールドエース

母：コパノイヤサカー

母父：サウスヴィグラス

馬主：永嶋啓一

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 ラウダーティオ

2着 ディオニス

3着 ラブコラージェン

4着 ロジータサンライズ

5着 フォーエバートライ

6着 コンバットスネル

7着 キララカ

8着 トゥーナスタディ

9着 イタズラベガ

10着 セローム

11着 フォーティチュード