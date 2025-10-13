THE RAMPAGE藤原樹、三つ子の妹の結婚式参列 4人並んだ兄妹ショットに「素敵な家族」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/13】THE RAMPAGEの藤原樹が10月12日、自身のInstagramを更新。三つ子の妹の結婚式での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】LDH所属人気メンバー「幸せ溢れてる」三つ子の妹との兄妹4ショット
藤原は「先日、三つ子の妹の結婚式に出席しました とてもしあわせな時間でした」と投稿。一番左に正装の藤原、その隣に大きく背中のあいたウエディングドレスを着用した花嫁姿の妹、そしてその横に和装姿の2人の妹、と兄妹4人で一緒に写った後ろ姿の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「結婚式に行けてよかったね！」「幸せ溢れてる」「兄妹の幸せな後ろ姿に涙が止まらない」「素敵な家族」「後ろ姿が美しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDH所属人気メンバー「幸せ溢れてる」三つ子の妹との兄妹4ショット
◆藤原樹、三つ子の妹の結婚式に出席
藤原は「先日、三つ子の妹の結婚式に出席しました とてもしあわせな時間でした」と投稿。一番左に正装の藤原、その隣に大きく背中のあいたウエディングドレスを着用した花嫁姿の妹、そしてその横に和装姿の2人の妹、と兄妹4人で一緒に写った後ろ姿の写真を公開している。
◆藤原樹の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「結婚式に行けてよかったね！」「幸せ溢れてる」「兄妹の幸せな後ろ姿に涙が止まらない」「素敵な家族」「後ろ姿が美しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】