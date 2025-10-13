なにわ男子・大橋和也、“美肌を作る三大要素”明かす「朝は絶対キウイ」「お風呂に3時間」
【モデルプレス＝2025/10/13】なにわ男子の大橋和也が13日、都内で行われたブランドアンバサダーを務めるグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の新CM発表会に出席。“美肌を作る三大要素”について語った。
【写真】なにわ大橋、美尻を披露
自身のメンバーカラーでもあるグリーンのセットアップを着こなし登場した大橋は「どうも〜！プリン食べ過ぎて、お尻プリンプリン！なにわ男子の大橋和也です」と元気いっぱいに挨拶。
昨年10月よりブランドアンバサダーを務めているが、“大橋和也の美肌を作る三大要素”について話が及ぶと、1つ目に「料理」をあげ、「料理をすることによって無我夢中になれるのもあるし、栄養を考えたり、ごはんは酵素玄米にしたり、この食材でこれ（栄養）をとったほうがいいとか。今日はビタミンがとれてないからビタミンがとれる野菜で料理してみるとか、やってます。朝は絶対キウイで、ビタミンC多めのやつ。あとは発酵食品をよくとってます」とこだわりの食生活を紹介。
続く2つ目は「飲料水」。「おうちにお水が3種類あって、料理で使うお水だったり、体に取り入れるお水を2つくらい用意してます。飲むのは気まぐれなんですけど、普通のお水じゃなくて栄養が入ったお水なので、栄養が足りひんなってときに飲んでます。ほぼ毎日その2つは飲んでる。毎日2リットルはたぶん確実に飲んでると思います」と徹底している様子。
そして3つ目は「お風呂」。「僕お風呂につかることがめちゃくちゃ好きで、1時間、2時間、3時間のときもあります。入浴剤にめちゃくちゃこだわってて、水素を入れたり、ミルク系のとか、オイルとか、ひとつじゃなくていろいろ混ぜて、その日の気分によって変えてます。この前もお風呂で映画2本観ました！湯船につかったり、足湯にしたり、サウナみたいな感じで」とにっこり語った。
イベントの最後には、「本日は皆さん、お忙しい中、お集まりいただき…」というところを、「お祭りいただき」と言い間違えてしまい、会場を笑いに包んでいた。
新CM「優しく。強く。アヌア」Anua セラムバー_PDRN編では、バーテンダーに扮した大橋が、悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタート。肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル 100 セラム』をおすすめし、スマートカプセルが角質層まで美容成分を届ける仕組みを紹介。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝える。10月15日から順次放映される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ大橋、美尻を披露
◆なにわ男子・大橋和也、“美肌を作る三大要素”明かす
自身のメンバーカラーでもあるグリーンのセットアップを着こなし登場した大橋は「どうも〜！プリン食べ過ぎて、お尻プリンプリン！なにわ男子の大橋和也です」と元気いっぱいに挨拶。
続く2つ目は「飲料水」。「おうちにお水が3種類あって、料理で使うお水だったり、体に取り入れるお水を2つくらい用意してます。飲むのは気まぐれなんですけど、普通のお水じゃなくて栄養が入ったお水なので、栄養が足りひんなってときに飲んでます。ほぼ毎日その2つは飲んでる。毎日2リットルはたぶん確実に飲んでると思います」と徹底している様子。
そして3つ目は「お風呂」。「僕お風呂につかることがめちゃくちゃ好きで、1時間、2時間、3時間のときもあります。入浴剤にめちゃくちゃこだわってて、水素を入れたり、ミルク系のとか、オイルとか、ひとつじゃなくていろいろ混ぜて、その日の気分によって変えてます。この前もお風呂で映画2本観ました！湯船につかったり、足湯にしたり、サウナみたいな感じで」とにっこり語った。
イベントの最後には、「本日は皆さん、お忙しい中、お集まりいただき…」というところを、「お祭りいただき」と言い間違えてしまい、会場を笑いに包んでいた。
新CM「優しく。強く。アヌア」Anua セラムバー_PDRN編では、バーテンダーに扮した大橋が、悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタート。肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル 100 セラム』をおすすめし、スマートカプセルが角質層まで美容成分を届ける仕組みを紹介。最後に「いい感じでしょ」と語りかけながら、製品の魅力を印象的に伝える。10月15日から順次放映される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】