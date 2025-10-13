¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

12Æü¡¢·ª½¦¤¤¤ËÍè¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÄ«¤«¤é·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

12ÆüÍ¼Êý¡¢¹â»³»Ô¾åÊõÄ®¤Ç·ª½¦¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢º¸ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Ï2Æ¬¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ç¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Ï13Æü¡¢»³ÎÓ¤ËÊá³ÍÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Û¤«¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼þÊÕ¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

14Æü¡¢»°Ï¢µÙ¤¬½ª¤ï¤ëÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¼Êý¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢4·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë254·ï¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢10·î8Æü¤Ë¤Ï¹â»³»ÔÆâ¤Î½»Âð³¹¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£