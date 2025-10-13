フジ宮司愛海、衝撃の“白塗りショット” 反響相次ぐ「このメイクずるい」「歌舞伎役者に…」
フジテレビの宮司愛海アナが12日、自身のインスタグラムを更新。“衝撃白塗りショット”を公開した。
【写真】フジ宮司愛海、衝撃の“白塗りショット”（4枚目）
宮司アナは「【#すみ黙 100回】いつも聴いてくださっている皆様、ありがとうございます！！なんと配信開始から約2年、100回を迎えました。思い返せば半ば脅す形で石井さんにpodcastやらせてくださいと迫り、1年かかってたどり着いた番組の立ち上げ…この2年はプライベートもいろいろあった中、すみ黙とともに人生を歩めて幸せだなあと思っています」と写真を添えて喜びを記した。
続けて「100回記念企画でリスナーの方々と直接お話させていただき、身体の心配をしていただくなど(元気です)なんて優しい方々に支えていただいているのだろうと改めて感謝の思いを強くいたしました。私も全すみっこの健康を祈っていますよ！！！！これからもよろしくお願いします！がんばるぞー！スタッフのみんなからいただいたお花。やっぱり黄色だよね〜！いつもありがとうございます！愛を感じる。涙。あ、100回目はちゃんと最後まで聴いてくださいね！」と呼びかけている。
ファンからは「真っ白になった愛海ちゃん、歌舞伎役者に見えて仕方ない（笑）」「このメイクずるい（笑）」「白塗り、かわいい！」などといった感想が寄せられている。
