「本当に幸せでした」辻希美、“念願の産後ケアホテル”での滞在を報告！ 「身体も心もリフレッシュ」
タレントの辻希美さんは10月12日、自身のInstagramを更新。産後ケアホテルでの様子を公開しました。
「二泊三日と言う時間でしたが夜は数カ月ぶりに起きずに7時間寝れて本当に幸せでした コアとの時間も作ることができてほぉ〜んとによかったです 足湯も気持ちよくてご飯もおいしくて身体も心もリフレッシュできました かわいい写真も撮れたよ たまらん」とも続けており、産後ケアホテルでの滞在を存分に満喫できたようです。
【写真】辻希美、“念願の産後ケアホテル”を満喫！
「ほぉ〜んとによかった」辻さんは「実は……金曜日の夜からコアとユメと念願の産後ケアホテル @mom_garden_resort_hayama に行って来ました」とつづり、7枚の写真を投稿。足湯を楽しむ姿や、次女のかわいらしいハロウィンショットを披露しました。
「かわい過ぎる写真が撮れました」辻さんは5日の投稿で、「かわい過ぎる写真が撮れました」とつづり、三男が次女を抱っこしている様子を公開。2人ともにっこり笑顔でかわいらしいショットです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)