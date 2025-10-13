¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤êÆþ¾ì¤Ç¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¡×52ºÐ½÷À¤¬20Ç¯ÊÝÍ¤¹¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê52ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§µþÅÔÉÜ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í100Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô420Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§2000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§400Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§100Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§100Ëü±ß
¡¦AI¥é¥Ã¥×¡§200Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¹âÅç²°¡ã8233¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤ªÇãÊª¤´Í¥ÂÔ10¡ó³ä°ú¡¢¹âÅç²°Ê¸²½ºÅ¤ÎÌµÎÁÆþ¾ì¡×¡£¡Ö¤è¤¯¹âÅç²°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤Î³ä°ú¤òÃÎ¤ê¡×¹ØÆþ¤ò·è¤á¡¢¡ÖÌó20Ç¯¡×¤â¤Î´ÖÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡ÊµþÅÔ¹âÅç²°¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡Ø¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¡Ù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Î»þÅÀ¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤ë¤Î¤ò¹Í¤¨Ä¾¤½¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥ÂÔ¤ÎÌµÎÁÆþ¾ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÅç²°°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJ.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã3086¡ä¤È¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã3099¡ä¤ÎÍ¥ÂÔ¤â¤Þ¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É´²ßÅ¹¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡Ö¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙ³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤ê¡¢¤Þ¤¿Çã¤¤Ä¾¤·¤¿¡×·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤â¤é¤¨¤ëÍ¥ÂÔ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
