DEAN ＆ DELUCA「福袋2026」が発売決定！ 限定トートバッグに口福を詰め込んだセット
「DEAN ＆ DELUCA」は、10月16日（木）11時00分から、バイヤーこだわりのとっておきの味とアイテムを詰め込んだ「口福を詰め込んだ 福袋2026」の受注を、公式オンラインストアで開始する。
【写真】トートバッグの外ポケットにすっぽり！ スリムなタンブラーも
■レッドカラーがかわいい限定トートバッグ
今回受注開始する「口福を詰め込んだ 福袋2026」は、外ポケット付きで日常使いにぴったりなコットン素材の限定トートバッグに、新しい1年の幕開けにふさわしい、開けてうれしい、食してしあわせなおいしいものをセレクトして詰め込んだ福袋。
ラインナップには、持ち歩きに便利なスリムタイプのタンブラーをはじめ、2026年の干支“午（うま）”にちなんだクッキー缶や、華やかで上品な香りのブレンドコーヒー、ブレンドティー缶、ポップコーンなど、心ときめくアイテムがそろう。
また、もう1つの福も用意。福袋を予約した人の中から合計100人に、新年の準備に役立つ「ギフトカタログプラチナ カードタイプ」、「プレート＆ボウルセット ホワイト」、「オリジナル モレスキンノートブック」のどれかが当たる。
なお、本福袋は数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了。1人1点まで購入でき、商品の配送は12月27日（土）から順次実施される予定だ。
