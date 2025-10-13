ドジャース公式SNSが空港での“オフショット”を公開

空港に現れたムーキー・ベッツ内野手の荷物の多さにファンが反応した。ドジャースは12日（日本時間13日）、公式SNSでナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦に向かう選手の様子を公開。ベッツは両手いっぱいに荷物を持っており、ファンは「何が入ってるの」「ツアー回ってる人がいる」と注目した。

球団はインスタグラムとX（旧ツイッター）で、敵地ミルウォーキーに移動するため、空港に集まった選手たちの“オフショット”を公開。ヘッドホンを首にかけてチャーター機に乗り込む大谷翔平投手、優しい笑顔の佐々木朗希投手など、敵地に向かう選手の様子を投稿した。

ひときわ注目を集めたのがベッツ。右手には水色のボストンバッグ、左手には弁当らしき箱を持ち、右肩には趣味のギターが入っていると思われるケースを抱えている。さらにショルダーバッグを斜めがけしており大量の荷物とともに搭乗。荷物の影響か、カメラマンに苦しげな表情を見せている。

このベッツの姿にファンはSNSで続々反応。なかでも「ベッツの弁当箱持ちに目がいく笑」「やっぱりお弁当は直持ちのベッツさん」「ひとりだけギターケース持ってる」「今回も一緒だね」「どこに歌売ってんだろう？」と、弁当とギターに注目する声が目立った。

ベッツのギター好きはファンの間では有名な話。シーズン後半に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに出演。その際、「1か月くらい前に始めたんだよ。何曲か弾けるけど、どこかでライブが出来るくらい（の腕前になるまでレベルを）引き上げたいと思っているんだよ」とギターに夢中になっていることを明かしていた。（Full-Count編集部）