¡¡àÀ¼¤ÎËâ½Ñ»Õá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ä¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸æ¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Ä²Ç±Å¾¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿ÅÀÅ©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏBSN¿·³ãÊüÁ÷¤Î¶áÆ£¾æÌ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¡£
¡¡54ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î10·î1Æü¡¢·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡£Ä²Ç±Å¾¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÆüÄ«¤Î¿Íµ¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¶áÆ£¾æÌ÷¤ÎÆÈÀê!¤´¤¤²¤ó¥¢¥ï¡¼¡×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯MC¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¡¢¸åÇÚ¤ËÂ÷¤·¤¿¡£Í½ËÉË¡¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¿´¶¯¤¤¥«¥Ð¡¼¤Ë´Å¤¨¡¢ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£Èá¤·¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿·Ú²÷¤ÇÎ®Äª¤Ê¤ªÀ¼¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÆ£¥¢¥Ê¤ÏàÀ¼¤ÎËâ½Ñ»Õá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£