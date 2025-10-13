ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が12日（日本時間13日）、自身のインスタグラムを更新。ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦の前日練習で撮影したドジャース・大谷翔平投手（31）の素顔を公開した。

スーフー氏は大谷がカメラレンズを鋭い眼光でのぞきこむような表情を撮影した、迫力ある写真を公開。スーフー氏はインスタグラムの投稿で「強調されている」とつづった。

この投稿にファンの多くが「凄いショット」「ビースト（野獣）モード」「どういう時の写真かな」「負けず嫌いの顔になってます」などと大谷の表情に反応。また、キケことE・ヘルナンデスがたびたびカメラに向かって豊かな表情を見せることもあるだけに「完全にキケの影響だな」とキケを連想するファンもいた。

ドジャースはこの日、敵地ミルウォーキーのアメリカンファミリー・フィールドでブルワーズとのNLCS第1戦前日の公開練習を行った。大谷投手は約70メートルの距離で遠投に取り組んだが、主力選手たちのフリー打撃には参加しなかった。練習の最後には二塁ベースで打球判断の練習を数回実施した。