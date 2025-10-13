¡ÖÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤ò¥É·³¥«¥á¥é¥Þ¥óÂª¤¨¤ë¡¡ÌÀÆü¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄÁ¤·¤¤É½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¡¢Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤ÏÎý½¬Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Î¼Ì¿¿(¾Ð)¡×¡Ö¥á¥ó¥Á¤¤êÃ«¡×¡ÖÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£