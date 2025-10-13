13日（月）スポーツの日、伊豆諸島は吹き返しの暴風や土砂災害に警戒を続けてください。関東沿岸ではにわか雨と強風に注意が必要です。

＜13日（月）の天気＞

午前11時現在、強い勢力の台風23号は八丈島の東を東進しています。台風の雨雲の大部分は伊豆諸島からぬけつつありますが、吹き返しの北風が強まっています。伊豆諸島では午後も暴風が吹くおそれがありますので、風がおさまるまでは安全な場所にとどまるようにしてください。海上ではうねりを伴い大しけとなるでしょう。また、これまでの大雨で地盤がゆるみ、土砂災害の危険性が高まっています。雨がやんだあとも崩れそうな崖や斜面には近づかないようにしてください。

本州付近では、午前中は前線の影響で、東北南部〜北陸〜山陰で雨が降りました。午後は雨の範囲は狭まりますが、ぐずついた天気が続く見込みです。

また、関東も雲が多く、沿岸部を中心ににわか雨がありそうです。南海上を進む台風の影響で、千葉や茨城では夜にかけて北風が強まりそうです。傘があおられないよう気をつけてください。北海道や東海〜西日本の太平洋側では晴れるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

東海から西日本では真夏日のところがあり、季節外れの暑さが続く見込みです。

札幌 17℃（＋2）

仙台 21℃（＋1）

新潟 24℃（-3）

東京 24℃（±0）

名古屋 31℃（＋5）

大阪 28℃（＋2）

鳥取 26℃（-3）

高知 32℃（＋1）

福岡 29℃（±0）

鹿児島 33℃（-1）

＜週間予報＞

北海道は晴れる日が多いですが、土日は雨や風が強まって荒れた天気になるおそれがあります。東北〜東日本、西日本の日本海側では秋雨前線の影響で、くもりや雨の日が多くなりそうです。特に16日（木）は雨脚の強まるところがあるでしょう。

17日（金）は貴重な晴れ間で、洗濯チャンスになりそうです。九州や四国では、18日（土）まで30℃前後の暑さが続く見込みです。