¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡½µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦Æü¸þ¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó

¡¡¡Úµð¿Í¡Û

¡¡£±¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ

¡¡£²¡ÊÃæ¡Ë±§ÅÔµÜ

¡¡£³¡Êº¸¡ËÇëÈø

¡¡£´¡Ê»°¡ËÃÝ²¼

¡¡£µ¡Ê±¦¡ËÀõÌî

¡¡£¶¡Ê»Ø¡Ë¥Õ¥§¥ê¥¹

¡¡£·¡Ê°ì¡Ë·´

¡¡£¸¡ÊÊá¡ËºäËÜÃ£

¡¡£¹¡ÊÆó¡ËÅòÀõ

£ÐÂåÌÚ