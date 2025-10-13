¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡¡ÀèÈ¯¤ÏÂåÌÚÂçÏÂ¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡½µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦Æü¸þ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ
¡¡£²¡ÊÃæ¡Ë±§ÅÔµÜ
¡¡£³¡Êº¸¡ËÇëÈø
¡¡£´¡Ê»°¡ËÃÝ²¼
¡¡£µ¡Ê±¦¡ËÀõÌî
¡¡£¶¡Ê»Ø¡Ë¥Õ¥§¥ê¥¹
¡¡£·¡Ê°ì¡Ë·´
¡¡£¸¡ÊÊá¡ËºäËÜÃ£
¡¡£¹¡ÊÆó¡ËÅòÀõ
£ÐÂåÌÚ