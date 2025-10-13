¡ÖÏ¢Î©¤«¤éÏ¢·È¤Ø¡×¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡¡¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¡¡¼«Ì±¸©Ï¢¤Ï¡ÖÏ¢·È·ÑÂ³¡×·èÄê
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¼¯»ùÅç¸©Ï¢¤Ïº£¸å¤âÃÏÊýÁÈ¿¥¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦¿¹»³Íµ ²ñÄ¹¡Ë¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ê¤³¤È¡£¤¿¤À¼«¸ø¤ÎÏ¢·È¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬¤ª¤È¤È¤¤11Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©µÄ²ñµÄ°÷¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç»²µÄ±¡¼¯»ùÅçÁªµó¶èÁª½Ð¤ÎÌîÂ¼Å¯ÏºµÄ°÷¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦ÌîÂ¼Å¯Ïº »²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡Ë¤«¤Í¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤ß¤ë¤È¡È¥¿¥«ÇÉ¡íÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¿¹»³²ñÄ¹¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¨µÄ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤òÎã¤Ë¤¢¤²¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦¿¹»³Íµ²ñÄ¹¡Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÍ§¹¥Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¡¢Í½»»¡¦¾òÎã¤Ê¤É²¿¤é°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤òÅÞËÜÉô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
