¡Öº´²ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢º´²ì»Ô¤Ç13ÆüÄ«¡¢Ç®µ¤µå¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì»Ô¤Î¹¾ì¤Ç¤Ï¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÇ®µ¤µå¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¹â¤¤¡¢¹â¤¤¡ª¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½©¶õ¤òÉñ¤¦Ç®µ¤µå¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Öº´²ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é126¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢30Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£