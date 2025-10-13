¼ã¼ê¸å·Ñ¼Ô¤¬¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬ÉûÃÎ»öÉ½·É¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¼ã¼ê¸å·Ñ¼Ô¤¬¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤¬ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë7Æü¡¢¸©Æâºß½»¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬Ê¿ÌÚÉûÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î7Æü¡¢Ê¿ÌÚÉûÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¥«¥Í¥¹À½Ãã¡×¤Î4ÂåÌÜ¾®¾¾¸µµ¤¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢¼ã¼ê¸å·Ñ¼Ô¤¬¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤Ç¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¥Æ¥£ー¤òÄó°Æ¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÏ°è¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢É½·ÉË¬Ìä¤ÎÃæ¤ÇÊ¿ÌÚÉûÃÎ»ö¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸©¤Î»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤Ï39ºÐ°Ê²¼¤ÇÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¸å·ÑÍ½Äê¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð±þÊç²ÄÇ½¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢11·î26Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£