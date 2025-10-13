¥¯¥Þ¿Í¿ÈÈï³²Áê¼¡¤°½©ÅÄ¡¡ÇÀºî¶ÈÃæ¤ÎÈþ¶¿Ä®¤Î£´£°ºÐÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤¿¤«
½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç£·ÆüÏ¢Â³¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ç¤¹¡££±£²ÆüÍ¼ÊýÈþ¶¿Ä®¤ÇÇÀºî¶ÈÃæ¤Î£´£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£±£²Æü¸á¸å£µ»þÈ¾¤´¤í¡¢Èþ¶¿Ä®Ï²²Ö¤Î¾®²°¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê£´£°¡Ë¤¬¾®²°¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í£²Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¡¢¤¦¤Á£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ¤Ï¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ä±¦¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤ò³ú¤Þ¤ì¡¢¼Ö¤Ç¼«ÎÏ¤Çµ¢Âð¤·²ÈÂ²¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÂçÀç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ ¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½£±¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢£²Æ¬¤Î¤¦¤Á£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢ÃËÀ¤ÎÇØ¸å¤«¤é½±¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬£·ÆüÏ¢Â³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë£±£±¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£