なにわ男子・大橋和也、まさかの言い間違いで会場が笑顔に「お忙しい中お祭り…じゃない（笑）」
なにわ男子・大橋和也（28）が13日、都内で行われたグローバルスキンケアブランド『Anua』新CM発表会に登壇。まさかの言い間違えで会場を笑顔にした場面があった。
【写真】さわやかな笑顔！こだわりの美容法を明かした大橋和也
ブランドアンバサダーを務める大橋は、イベントに“スキンケア番長”として登場。今回の新CMでは初のバーテンダー役に挑戦した。大橋が悩みを抱える女性に「今日はどないしたん？」と優しく問いかけるシーンからスタートし、肌の乾燥やハリ、ツヤに悩む女性に向けて『PDRN ヒアルロン酸カプセル100セラム』を紹介する。CMは15日から順次放送される。
初のバーテンダー役を演じるにあたっては「バーテンダーってすごく大人のイメージだったので、背伸びしてやらせていただきました」とにっこり。最初はクールに敬語のせりふでいこうとしたそうだが、監督から「ため口で、常連客っぽい感じでしゃべってみて」と言われたと明かし、「ああいう感じ（関西弁）になりましたね（笑）」と撮影を振り返った。
バーテンダーにちなみ、「普段は聞き役と相談役どちらが多い？」という質問には、「どちらかと言えば聞き役が多い」といい、理由を「次の日になると忘れちゃうタイプなので、左から右に抜けちゃうから、聞き手に回りやすいのかな」と笑う。
最後に一言コメントを求められた場面では「お忙しい中、お祭り…お祭りじゃない、お集まりいただき本当にありがとうございました（笑）」とまさかの言い間違いで会場を笑顔にしていた。
