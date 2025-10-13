¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡È½÷·Ý¿Í¡É¤È¥¨¥â¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£11ÆüÊüÁ÷¤Î¡È¥³¥ó¥È·ÝÆüËÜ°ì¡É¤ò·è¤á¤ëTBS·Ï¡Øµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹ presents¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥È¤Ç±é¤¸¤¿¡È½÷·Ý¿Í¡É¤Î¤â¤È¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÈÅÄ·ë°á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡È½÷·Ý¿Í¡É¤È¥¨¥â¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¹¤°¤ªÈè¤ìÍÍ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ä¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷·Ý¿Í¡ª¡×¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
