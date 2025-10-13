¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¿¥ê¥Ð¥ó¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤¬¾×ÆÍ¡ÄÁÐÊý¤¬Â¿¿ôÉôÂâ»¦³²¤È¼çÄ¥¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥¿¥ê¥Ð¥ó¤ÎµòÅÀÌµÎÏ²½¤Î¹Í¤¨
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤¬¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢ÁÐÊý¤¬Áê¼êÉôÂâ¤ÎÂ¿¿ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¥¿¥ê¥Ð¥ó¤Ï12Æü¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤¬¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¾å¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¶õÇú¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÊ¼58¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤â±þÀï¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥ê¥Ð¥ó¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤òÀ©°µ¤·¤Æ200¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÊ¼»Î¤Î»à¼Ô¤Ï23¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ê¥Ð¥ó¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆµòÅÀ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£