3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ï¡¢½ËÆü¤Î¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¡Ö¥¯¥é¥µ¥¹ÉðÆ»¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Î13Æü¤Ï»ÜÀß¤¬ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Âîµå¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Á¥§¥êー¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»²²Ã¼Ô
¡ÖÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨Êý¤¬¾å¼ê¤ÇºÇ½é¤Î2ËÜ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¡ÊÅª¤ÎÃæ±û¤Î¡Ë²«¿§¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖËÜÅö¤ËµÝ¤ò¼Í¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¤Û¤«²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁ´11¶¥µ»¤ÎÉðÆ»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï13Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
