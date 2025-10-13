今回は、マウントが大好きなママが、平凡なママにライバル心を抱く理由について紹介します。

ウチの方が何もかも上だけど…

「結婚し、生まれたのは2人とも男の子でした。ただ私は本当は娘がほしくて、娘にバレエを習わせたいという夢があったんです。でもその夢をあきらめきれず、息子たちにバレエを習わせることにしました。

ですがそのバレエ教室で一番上手な女の子のママは、地味な外見で旦那もいたって普通のサラリーマン。ウチの方がずっと世帯収入が上で私は高級住宅街に住んでいます。何もかもがそのママより私の方が上のはずで、『ウチの方が金持ちなのに……』と思いますが、なぜかモヤモヤが止まりません。

というのも、そのママは私のインスタをフォローしているにもかからわず、私が○ルメスのバッグを買ったとか○ンツの新車を買った投稿をしても、まったくいいねしてくれないからです……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ このバレエが上手な女の子のママは、この女性をまったく相手にしていない気がしちゃいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。