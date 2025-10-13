¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤Ç¤¤ëÇò¾ó¤¬²»À¼¤ÇÆ»°ÆÆâ¡ªÊâ¹ÔÃæ¤Ë´í¸±²óÈò¤â¡Ä±Ñ¸ì¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ2026Ç¯¤ËÆüËÜ¸ìÈÇÈ¯ÇäÌÜ»Ø¤¹¡¡¥È¥ë¥³
14Æü¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÈÇò¤¤¾ó¡É¤Ç¤¹¡£
»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬Ï©ÌÌ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦Çò¤¤¾ó¡£
¥È¥ë¥³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡ÖWeWALK¡×¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»À¼¤ÇÆ»°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇò¤¤¾ó¤Ç¤¹¡£
¾ó¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤äµ÷Î¥¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²»À¼°ÆÆâ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢Çò¤¤¾ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÇÎ¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤²ÙÊª¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤Ç¤¤ë¾ó¤Ç¤¹¡£
±Ø¤ä¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»°ÆÆâ¤ä¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êâ¹ÔÃæ¤Ë´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤â¡£
¾åÈ¾¿È¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ë¾ã³²Êª¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¸¡ÃÎ¤·¡¢²»¤Ç´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
WeWALK¤Ï¸½ºß¡¢±Ñ¸ì¤ä¥È¥ë¥³¸ì¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¤â»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëWeWALK³«È¯Ã´Åö¤Î¥¬¥à¥¼¡¦¥½¥Õ¥ª¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÊ¿Åù¡¢¤è¤ê³èÆ°Åª¡¢¤è¤ê¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£WeWALK¤Ï»ä¤ËÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¾ó1ËÜ¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£