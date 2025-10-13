¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤ÇÌ´¤ÎµðÂç¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Äºî¤ê¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¼«Á³´Ñ»¡²ñ¡Ú2025/9/28 ½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡Û
º£Ç¯¤Ç11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Î¤»³ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹´ü¼Â¸³´ë²è¡¦¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¡£¤³¤Î¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤ËµðÂç¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡¢µðÂç¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¼«Á³´Ñ»¡²ñ¡£9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Äºî¤ê¤È¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µðÂç¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ö»¥ËÚÂçµå¡×
º£Ç¯4·î¡¢¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤ÀìÇ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î°¤Éô·ò°ì¡¦¸ÞÅçËã°Í»Ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î»°±º°ìÇÏ¤¬ÌîºÚºÏÇÝ¤ÎÀìÌç²È¡¢°ñ¾ëÂç³ØÇÀ³ØÉô º´Æ£Ã£Íº¶µ¼ø¤Î¸¦µæÇÀ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µðÂç¥¥ã¥Ù¥Ä¡£¡Ö»¥ËÚÂçµå¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¡×¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¡£
»¥ËÚÂçµå¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êËÌ³¤Æ»¤ÇÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÊ¼ï¡£¾¼ÏÂ¤Î½é¤á¡¢ÀïÁ°¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¹¤®¤ÆÍÍ¡¹¤Êºî¶È¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°é¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÉÊ¼ï¤òÀèÀ¸¤Ï¤Ê¤¼°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¡ÊºÇ¶á¤ÎÉÊ¼ï¤è¤ê¡ËÉÂµ¤¤Ë¼å¤¤¤«¤é¡£ÉÂµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¡£
¼Â¤Ïº´Æ£ÀèÀ¸¤Î¸¦µæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¯ÉÂ¸¶¶Ý¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉÂ¸¶¶Ý¤òºÎ¼è¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÇÀÌô¤ËÍê¤é¤ºÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°é¤ÆÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º´Æ£ÀèÀ¸¤¬¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹õÉåÉÂ¤È¤¤¤¦¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¡£ÇÀÌô¤ò»È¤¨¤ÐÂÐ½è¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌô¤ËÍê¤é¤º°é¤Æ¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÉÊ¼ï²þÎÉ¤ÇÉÂµ¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÊý¤¬¸¦µæºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¡£ÉÂ¸¶¶Ý¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¼å¤¤»¥ËÚÂçµå¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊ¼ï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç³ØÆâ¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ÏÀÎ¤«¤éºÏÇÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ËÉÂµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç2Æü¸å¡¢º´Æ£ÀèÀ¸¤¬Âç³Ø¤Ç°é¤Æ¤¿ÉÄ¤òÎ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚÂçµå¤ÏËÜÍè¡¢²Æ¤Ë¿¢¤¨¤ÆÅß¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ëÉÊ¼ï¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À4·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤â¼ý³Ï¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¼Â¸³Åª¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Âç¹¥Êª¤Î¥â¥ó¥·¥í¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÄÃî¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤¿¤á¡¢¸åÆü¡¢Ãî¤¬¤Ä¤¯¤Î¤òËÉ¤°ËÉÃî¥Í¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢¤¨¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¸å¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤è¤¯°é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÃî¿©¤¤¤â¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¢¤¨¤Æ¤«¤é4¤«·î¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼ý³Ï¤Î»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÌó2ÇÜ¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤ÎºÎ¼è¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆðÉåÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÈ¯¸«¡£ÆðÉåÉÂ¤È¤Ï¡¢Ãî¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿½ý¸ý¤Ê¤É¤«¤éºÙ¶Ý¤¬ÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÉåÇÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¡£ÅÚ¤ä¿å¤ÎÃæ¤Î»ê¤ë½ê¤ËÉÂ¸¶¶Ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÇòºÚ¤ä¥Ê¥¹¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Î½À¤é¤«¤¤ÌîºÚ¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¶Ý»å¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ÈÉÂ¤é¤·¤¾É¾õ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤âÈ¯¸«¡£¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Ï¡¢º´Æ£ÀèÀ¸¤¬¸¦µæ¤·¤¿¤¤¹õÉåÉÂ¤ÎÉÂ¸¶¶Ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯½ÐÍè¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¼ý³Ï¡£¤Þ¤º¤Ï¤È¤ì¤¿¤Æ¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÆ±¤¬»î¿©¤¹¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿ÉÌ£¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÆÃÀ¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¤«¤é¤·ºÚ¡¦ºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Î¿¢Êª¤Ï¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤ê³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥½¥Á¥ª¥·¥¢¥Í¡¼¥È¤È¤¤¤¦¿ÉÌ£À®Ê¬¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤äÃî¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¤ï¤µ¤Ó¤ä¤«¤é¤·¤Î¿É¤ßÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº´Æ£ÀèÀ¸¤ÈºÊ¡¦¿¿ÆàÈþ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ÎµðÂç¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£
¤Þ¤º¤Ï²¼½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¿Ä¤Î²ó¤ê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢´Ý¤´¤ÈÆé¤ËÆþ¤ì¡¢³°Â¦¤ÎÍÕ¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë10Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤æ¤Ç¤¿ÍÕ¤Ç¤Ò¤Æù¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍÕ¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ò¤½¤¤¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¡£Æù¤ÎÎÌ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÕ¤ò2Ëç½Å¤Í¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ò¤Æù¤ò¹ë²÷¤Ë´¬¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤ÈÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÇË¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÕ¤ÎÃ¼¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆâÂ¦¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÆé¤Ë¡¢¼Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉâ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦·ä´Ö¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æé¤ËµÍ¤á¤¿¤é¡¢¹á¤ê¤Å¤±¤ËÎ¤¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ð¥¸¥ë¤òÆþ¤ì¡¢40Ê¬¥³¥ó¥½¥á¤À¤·¤Ç¼Ñ¹þ¤à¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤âÇË¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Ñ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â»õ±þ¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£´Å¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£Ì´¤ÎµðÂç¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤ó¤À´Ñ»¡²ñ
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎ¤»³¤Î¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤Ç¤Î¼«Á³´Ñ»¡²ñ¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÊý¡¹¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï·úÃÛÃæ¤ÎÊì²°¡£°ÊÁ°¡¢·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³ý¤òÉø¤¤¤¿²È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î¿¢Êª¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡¢¼«Á³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«¤ëÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¼«Á³¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤òÍ§Ã£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·¨¸¦¸ã·úÃÛÅÔ»ÔÀß·×»öÌ³½ê Àß·×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊ¿ÎÓ¹Ò°ì¤µ¤ó¤¬¡Ö³ý¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¿Í¤«¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÎ¤»³¤Î²È¤Ë»È¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¡×¤È³ýÉø¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤ÄÂÀ¤¯Âç¤¤Ê¿´Ãì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÃì¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¿¥¹¥®¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÅÚ¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡ÖÀµ²ò¡£¤³¤Î²È¤Ï¡¢Áð¤ÈÌÚ¤ÈÅÚ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤¤ÎÅÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¤ÎºàÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì²°¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢·¨¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ïº«ÃîÄ´ºº¡£»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÏµå¹©ºî½ê¤ÎÀÆÆ£½¨À¸¤µ¤ó¤È¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÀìÌç²È¡¦¶ÌÀîÂç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¾®ÌîÀµ¿Í¶µ¼ø¡£
¼«Á³¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´Ä¶¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£ÁáÂ®¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊó¹ð¤¬¡£ÀÆÆ£ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥·¥ª¥«¥é¥È¥ó¥Ü¤Î¥ª¥¹¡£¥·¥ª¥«¥é¥È¥ó¥Ü¤è¤ê¤âÇ»¤¤ÀÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ó¥Ü¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¿´¤ËÌá¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤¬¼«Á³Ë¤«¤Ç¡¢Æ¸¿´¤ËÌá¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÊÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Ò¥á¥²¥ó¥´¥í¥¦¤ò¤È¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¥¿¥¬¥á¤ÎÍÄÃî¡£
ÀäÌÇ´í×ü¶Îà¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¬¥á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¤Ç¤ÏÀ®Ãî¤òÅÙ¡¹¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¤¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥¬¥á¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¦ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø ÇÀ³ØÉô ¾¾Â¼¾¼¼£¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Î¤¤Ë¤¿¤áÃÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¤¤Ë¤¿¤áÃÓ¤¬½ÐÍè¤Æ¥¿¥¬¥á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢æÂ¤¬¤¢¤êÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¿å¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¿¥¬¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Â©¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢¿å¸»¤«¤é¿å¸»¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¬¥á¤Ï¡¢5·î¡Á7·î¤Ë¿å¸»¶á¤¯¤Î¿¢Êª¤Ê¤É¤Ë¥¿¥Þ¥´¤ò»º¤ß¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£10Æü¤Û¤É¤ÇÕÛ²½¤·¡¢5²ó¤ÎÃ¦Èé¤ò·Ð¤ÆÀ®Ãî¤Ë¡£ÍÄÃî¤ÏæÂ¤¬¤Ê¤¤°Ê³°¤ÏÀ®Ãî¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ç¡¢¥µ¥Ê¥®¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òÉÔ´°Á´ÊÑÂÖ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï3²óÃ¦Èé¤·¤¿¸å¤Î4ÎðÍÄÃî¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢ÀÆÆ£ÀèÀ¸¤¬¡Öº£ÅÙ¤Ï½ªÎðÍÄÃî¡¢¤¢¤È1²ó¤ÇÀ®Ãî¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥¿¥¬¥á¤¬1Æü¤Ç2É¤¤È¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÍÄÃî¤¬¤È¤ì¤¿¤Î¤¬Ï¯Êó¡×¤ÈÀÆÆ£ÀèÀ¸¡£
ÍÄÃî¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³°¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¤¤Ç¥¿¥Þ¥´¤«¤éÕÛ¤ê°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÎ¤¤Ç¥¿¥¬¥á¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¡¢¥á¥À¥«¤ä¤ª¤¿¤Þ¤¸¤ã¤¯¤·¡¢¥É¥¸¥ç¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¾®ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤Êª¤¬Ë¤«¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ÀÆÆ£ÀèÀ¸¤¬º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥É¥¸¥ç¥¦¤òÈ¯¸«¡£»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤ó¤À¡¢ÁÇÅ¨¤Ê´Ñ»¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÊì²°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤â¾Ò²ð¡£ÀÐºà²°¤µ¤ó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢°ËÃ£´§ÀÐ¤È¤¤¤¦ÀÐ¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀÐ¤ÏÊì²°¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤â¥¥ì¥¤¤Ëºï¤é¤ì¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£