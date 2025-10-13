流経大柏の10番MF安藤晃希がJ2首位・水戸内定「現状に満足せず高みを目指し…」
J2首位の水戸ホーリーホックは13日、流通経済大柏高MF安藤晃希(18)の2026シーズン加入内定を発表した。
安藤は昨年度の全国高校サッカー選手権準優勝メンバーでU-17日本高校選抜にも入った。今年度は10番を背負い、高校総体(インターハイ)優秀選手に選出。西村卓朗GMは「キレのある鋭い仕掛けと自分の間合いを持ったドリブラーであり、意外性のある発想力も彼の魅力のひとつ。スピードももちろんあり、見ていてワクワクする選手です。また、負けん気も強く、自分の考えを持ち独創的な世界観を持っているのも特徴」と紹介している。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●MF安藤晃希
(あんどう・こうき)
■生年月日
2007年9月22日(18歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/60kg
■経歴
ヘラクレスFC-大森FC-tfa Jrユース-流通経済大柏高
■コメント
「この度、2026シーズンから水戸ホーリーホックに加入することになりました流通経済大柏付属高校の安藤晃希です。まずはプロサッカー選手というスタートラインに立てることを本当に嬉しく思います!これまで関わってくださった指導者の方々、チームメイト、友人そしてここまで支えてくれた家族には感謝しかないです!」
「ですが、プロになれたことは自分にとってのゴールではないです。ここから水戸ホーリーホックで自分の武器であるドリブルとスピードを発揮して、チームの勝利に貢献します!現状に満足せず高みを目指し、今まで支えてくださった方々に恩返しをします!これから応援よろしくお願いします!」
安藤は昨年度の全国高校サッカー選手権準優勝メンバーでU-17日本高校選抜にも入った。今年度は10番を背負い、高校総体(インターハイ)優秀選手に選出。西村卓朗GMは「キレのある鋭い仕掛けと自分の間合いを持ったドリブラーであり、意外性のある発想力も彼の魅力のひとつ。スピードももちろんあり、見ていてワクワクする選手です。また、負けん気も強く、自分の考えを持ち独創的な世界観を持っているのも特徴」と紹介している。
●MF安藤晃希
(あんどう・こうき)
■生年月日
2007年9月22日(18歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/60kg
■経歴
ヘラクレスFC-大森FC-tfa Jrユース-流通経済大柏高
■コメント
「この度、2026シーズンから水戸ホーリーホックに加入することになりました流通経済大柏付属高校の安藤晃希です。まずはプロサッカー選手というスタートラインに立てることを本当に嬉しく思います!これまで関わってくださった指導者の方々、チームメイト、友人そしてここまで支えてくれた家族には感謝しかないです!」
「ですが、プロになれたことは自分にとってのゴールではないです。ここから水戸ホーリーホックで自分の武器であるドリブルとスピードを発揮して、チームの勝利に貢献します!現状に満足せず高みを目指し、今まで支えてくださった方々に恩返しをします!これから応援よろしくお願いします!」