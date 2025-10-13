「45分でもいいから倒れる限界まで…」不撓の精神で攻守のバランス支えた柏MF戸嶋祥郎
[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]
2点を追いかける展開のまま前半を終えた柏レイソルは、ハーフタイムにリカルド・ロドリゲス監督がより攻撃にシフトするために行った3枚替え(FW細谷真大、DF古賀太陽、DF原田亘)で後半開始から攻勢を強めた。さらに、川崎フロンターレに退場者が出て数的優位を得るとMF仲間隼斗の投入で、勢いを加速させる。前に人数をかけるなかで、バランスをとっていたのが、ボランチのMF戸嶋祥郎だ。
「もう2点目だけはやらせないようにしたかったので、攻守でいったら守のほうを重めで考えていました」という戸嶋は、10人になってからも川崎Fが最前線に残していたFWエリソン、FWラザル・ロマニッチに対して激しい守備を見せていた。
戸嶋が先発出場をしたのは、8月10日のJ1第25節・湘南戦(○2-0)以来、公式戦12試合ぶりのこと。「やるしかないっていう状況の試合でしたし、全部出し切るっていうことだけを頭に入れていた」と試合に入ったが、開始4分で川崎Fに先制点を許してしまい、2戦合計で3点のビハインドを負うことに。「最初の入りで失点してしまって、自分も関わってしまったので申し訳なかった」というが、「(勝つためには)どのみち3点は取らなければいけなかった」とすぐに気持ちを切り替えた。
「僕は45分でもいいから倒れる期限までやるというふうに思っていました。やられてすぐはちょっとダメージありましたけど、相手も落ち着いて引き込んでくれて、比較的相手の陣地でやれてたのでリカバリーはすぐできました」
3点差という圧倒的劣性を跳ね返した柏が、開始4分で静まり返ったスタジアムを、90分後には歓喜に沸くスタジアムへ変貌させた。
2020年にアルビレックス新潟から加入、在籍6年目の戸嶋は、2023年天皇杯準優勝、2020年ルヴァン杯準優勝のどちらも知る5選手(三丸拡、古賀太陽、山田雄士、細谷真大)のうちのひとりだ。戸嶋は5年前のルヴァン杯決勝はメンバーに入っていなかったが、2年前の天皇杯決勝は後半22分から出場し、ピッチで涙をのんだ。
「在籍している5年半でタイトルを取れてない不甲斐なさ、責任を感じていますし、なんとしても取りたいと思っています」
11月1日、チームとして12年ぶり、自身は初のタイトル獲得を懸けて、広島と激突する。
(取材・文 奥山典幸)
2点を追いかける展開のまま前半を終えた柏レイソルは、ハーフタイムにリカルド・ロドリゲス監督がより攻撃にシフトするために行った3枚替え(FW細谷真大、DF古賀太陽、DF原田亘)で後半開始から攻勢を強めた。さらに、川崎フロンターレに退場者が出て数的優位を得るとMF仲間隼斗の投入で、勢いを加速させる。前に人数をかけるなかで、バランスをとっていたのが、ボランチのMF戸嶋祥郎だ。
戸嶋が先発出場をしたのは、8月10日のJ1第25節・湘南戦(○2-0)以来、公式戦12試合ぶりのこと。「やるしかないっていう状況の試合でしたし、全部出し切るっていうことだけを頭に入れていた」と試合に入ったが、開始4分で川崎Fに先制点を許してしまい、2戦合計で3点のビハインドを負うことに。「最初の入りで失点してしまって、自分も関わってしまったので申し訳なかった」というが、「(勝つためには)どのみち3点は取らなければいけなかった」とすぐに気持ちを切り替えた。
「僕は45分でもいいから倒れる期限までやるというふうに思っていました。やられてすぐはちょっとダメージありましたけど、相手も落ち着いて引き込んでくれて、比較的相手の陣地でやれてたのでリカバリーはすぐできました」
3点差という圧倒的劣性を跳ね返した柏が、開始4分で静まり返ったスタジアムを、90分後には歓喜に沸くスタジアムへ変貌させた。
2020年にアルビレックス新潟から加入、在籍6年目の戸嶋は、2023年天皇杯準優勝、2020年ルヴァン杯準優勝のどちらも知る5選手(三丸拡、古賀太陽、山田雄士、細谷真大)のうちのひとりだ。戸嶋は5年前のルヴァン杯決勝はメンバーに入っていなかったが、2年前の天皇杯決勝は後半22分から出場し、ピッチで涙をのんだ。
「在籍している5年半でタイトルを取れてない不甲斐なさ、責任を感じていますし、なんとしても取りたいと思っています」
11月1日、チームとして12年ぶり、自身は初のタイトル獲得を懸けて、広島と激突する。
(取材・文 奥山典幸)