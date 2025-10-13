桑田佳祐が、TOKYO FM 開局55周年と同局で放送されている番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年を記念して、スペシャルイベント＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞を10月12日に東京・日本武道館で開催した。

レギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」は、1995年4月の放送開始以来、毎週土曜日23時からTOKYO FMはじめJFN38局ネットで放送中の本番組も、ついに大台に突入し、2025年4月に放送30周年を迎えた。また、制作局であるTOKYO FMも2025年4月に開局55周年を迎えたことを受けて、「番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」と、TOKYO FMから桑田に提案。賛同した桑田佳祐が＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞を企画発案し、一夜限りのスペシャルイベントが、日本武道館で開催される運びとなったという。本記事では、そんなスペシャルイベントのレポートをお届けする。

台風一過で心地よい秋風が吹き抜けた東京で、ひときわ多くの人が集まり、異様な熱気を放っていたのが、「九段下駅」からほど近い日本武道館。2025年8月に、桑田佳祐のレギュラーラジオ番組で＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞の開催が突如発表されると、9,000人のキャパシティに対して、たちまち数十倍の応募が殺到。“The・秋の文化祭（ミュージックフェス）”と打ち出された本イベントは、洋邦問わずギター1本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめる“フォークソング(大衆音楽)”への愛とリスペクトが込められている。特に注目を集めていたのは、桑田佳祐に加えて“他ゲストあり”と書かれていた一文だった。開演前から「もしかしたら？」という憶測が飛び交い、期待が熱気に変わり会場内は独特の緊張と興奮で包まれていた。

開演時刻になり、まずは唯一事前に発表されていた前座（=オープニングアクト）の田内洵也が紹介され呼び込まれた。田内は都内近郊のバーを拠点に“流し”として研鑽を重ねてきたシンガーソングライターで、2017年にバーで田内と桑田佳祐が出会ったことをきっかけに、自身の楽曲「深川のアッコちゃん」を桑田が“夏 螢介 a.k.a. KUWATA KEISUKE”名義でプロデュース・編曲する流れになり、さらには本イベントの前座の大役を任せられたという、数奇な幸運を掴んだ男である。ギター一本で「深川のアッコちゃん」を弾き語りし、会場を惹き込んだ。当該曲はCDシングルとして11月19日に発売されることも紹介時に発表されるなど、吹く風が止まらない。

前座も終わり、司会のTOKYO FMパーソナリティ・住吉美紀がナレーションで開演を宣言し、いよいよ桑田佳祐が登場。日本フォークソング史の立役者である吉田拓郎の「今日までそして明日から」を歌唱。続けて披露した「明日へのマーチ」で、アコギを背負って歌う桑田佳祐と共に、長年桑田の活動を支える豪華なミュージシャン陣が極上の音楽を奏で、早くも会場は多幸感に包まれる。しかし、まだこれは序の口だったことは、ここからの流れで全員が知ることとなる。

このイベントが“フォーク”イベントであることから、桑田がお客さんたちに向けて意味ありげに「君は今日、ロックを聴かないんですよ」と突然言い出し、演奏が始まると出てきたのはなんと、あいみょん！ 1組目のシークレットゲスト・あいみょんが、自身の代表曲である「君はロックを聴かない」を披露した。桑田がギター＆コーラスとして後方を固め、その横で堂々と歌い上げる姿は、今の日本の音楽シーンを代表する女性アーティストとしての風格で満ちている。幼少の頃から父親が好きで聞いていたという浜田省吾の「悲しみは雪のように」をカバーし、桑田が大好きでリクエストしたというあいみょん自身の楽曲「偽者」、そしてベッツイ&クリスの「白い色は恋人の色」を桑田とデュエットするなど、そもそも舞台で共演するのが初の中、異例のコラボレーションに、観客は大興奮。

突如上がった会場の熱気をクールダウンするように、サザンオールスターズの「SEA SIDE WOMAN BLUES」を桑田がゆったりと歌い上げると、その余韻を残したまま、次なるシークレットゲストが呼び込まれた。日本のフォークデュオ・BUZZが1972年に発表した楽曲「ケンとメリー〜愛と風のように〜」のイントロに乗せて、なんとMr.Children・桜井和寿が登場！ 大歓声と共に会場が驚きどよめく中、そのまま桑田佳祐とのデュエットになだれ込む。桑田と桜井の共演は、2006年の“THE 夢人島 Fes.”以来なんと19年ぶり。桑田率いるバンドの演奏でMr.Childrenの名曲「HANABI」を熱唱し、桜井がサザンで大好きな曲と挙げる「慕情」をデュエット。この二人が揃って期待されるのは、桑田佳祐＆Mr.Children名義で1995年にリリースされた「奇跡の地球(ほし)」。未だJ-POPシーンで燦然と輝き続ける名曲が、前置きなく19年ぶりに突然披露されるこの瞬間こそ“奇跡”である。

桑田とバンドだけで歌う場面と、シークレットゲストと共に歌う場面が交差していく構成であることが見えてきた中、尊敬する大先輩・加山雄三の「夜空の星」を終え、3組目に登場したシークレットゲストは、桑田の公私の戦友であるサザンオールスターズ・原 由子。普段はピアノを担当している原だが、元はと言えば学生時代にエリック・クラプトンに憧れてギターを始め、吉田拓郎を敬愛しアコギを片手に“ジェロニモ”というフォークデュオをやっていた程のフォーク女子。この日はアコースティックギターを肩に下げ、桑田とともに自身のソロ曲「いちょう並木のセレナーデ」、そして2025年現在もCMで起用されており、長く愛され続けている「花咲く旅路」を披露。桑田による日本語詞バージョンで歌ったボブ・ディランの名曲 「風に吹かれて」は、この曲が発表されてから60年以上が経つ今も変わらず混沌を極める今の世界に対して、普遍的なメッセージを訴えかける。プロテストソングとしての側面も持ち合わせるフォークの真髄を見せた。

拍手喝采で原 由子が舞台を後にすると、桑田佳祐が美輪明宏の「ヨイトマケの唄」を歌い始める。自身のライブで度々好んで歌唱する曲だが、一部放送局では放送禁止楽曲とされていた時期もある。労働者を歌うこの曲はまさに大衆歌。会場が感動に包まれ温かいムードになる中、一風変わってロックな演奏が始まる。THE YELLOW MONKEY「太陽が燃えている」だ。イントロに乗せて登場したのは、吉井和哉。まさか桑田率いるミュージシャンの演奏で、この曲が聴ける日が来るとは誰も想像していなかっただろう。2024年のサザン最後の夏フェス出演＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA＞で、桑田と吉井は同日に出演。サザンの「勝手にシンドバッド」にサプライズ登場したのが初共演となり、1年越しの再会を果たした。吉井和哉のリクエストで、桑田佳祐のソロ曲「東京」を吉井が熱唱。桑田も、“大好きな曲”と語る吉井和哉ソロ曲「みらいのうた」を逆リクエスト。日本のトップ・アーティスト同士がリスペクトを持って共演する舞台を目撃し、熱いものが込み上げる。

その後、昭和の雰囲気を醸すSEの中、再び桜井和寿が登場し、ザ・フォーク・クルセダーズの「悲しくてやりきれない」を桑田と歌唱。さらにそこに吉井和哉を呼び込み3人で北山修・加藤和彦の名曲「あの素晴しい愛をもう一度」を歌う場面、あいみょんと桑田佳祐で歌う「なごり雪」と、昭和を代表するフォークソングの名曲を令和現在のトップアーティストが歌う時間は、どれもあまりにもエポックな瞬間だ。

そして最後の最後に、まさかの超豪華シークレットゲストが登場する。耳馴染みのあるイントロに乗せて登場したのは、なんと竹内まりや。最後の最後にとびきりのゲストが登場し、会場のボルテージは最高潮に。「元気を出して」を歌唱し、続けてザ・ビートルズの「Two Of Us」を桑田とデュエット。さらにはサザンオールスターズの「涙のキッス」では竹内まりやがボーカルをとり、最後の曲では、原 由子までも登場。プライベートでも親交のある桑田と原がレコーディングでコーラスとして参加し、2014年に発表された「静かな伝説(レジェンド)」を、楽曲が生まれて以来初めて3人で歌唱し本編は終了。語り尽くせないほどの極上のひと時が流れていった。

鳴り止まない拍手に応えるように、アンコールが始まると、まさかの桑田佳祐、あいみょん、桜井和寿、竹内まりや、原 由子、吉井和哉の全ゲストが登場！ 「軽音楽サークルでは、必ずシングアウトをいっしょにする通例になってます。シングアウト！」と、フォークの原点とも言えるママス＆パパスの「California Dreaming (夢のカリフォルニア)」を全員で熱唱し、「今日の日はさようなら」を観客も含めて会場全体で合唱。夢のようなひと時は、あっという間に過ぎ、ゲストの5人が舞台を去ると、イベントの発案者である桑田佳祐が自身のソロナンバー「祭りのあと」を披露し、合計29曲、約3時間におよんだ奇跡のイベントの幕を下ろした。

“フォークソング（大衆音楽）”への愛とリスペクトを込めたイベントとして開催された＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞。その言葉通り、今のシーンで活躍する現役のアーティストたちからの先達への愛、そしてお互いへのリスペクトに溢れた、特別な一夜だった。

そして、『TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年　九段下フォーク・フェスティバル’25』で披露された楽曲をまとめた、ストリーミングサービスで楽しめる公式セットリストプレイリストが公開！

さらに本日の公演の模様は、『FM FESTIVEL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』として 11月3日にTOKYO FM/JFN38局で放送されることが決定した。ライブ音源を中心に、ボリュームたっぷりの放送になる予定なので、ぜひチェックしていただきたい。

写真◎西槇太一

◾️イベント概要
タイトル ：TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年　九段下フォーク・フェスティバル’25
開催日時 ：2025年10月12日（日）17:00 開場　18:00 開演　
会場 ：日本武道館　（東京都千代田区北の丸公園2番3号）　
チケット価格 ：13,000円（税込）
出演者 ：桑田佳祐
シークレットゲスト（五十音順）：
あいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、竹内まりや、原 由子、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）　
※前座：田内洵也
特設サイト ：https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25
主催 ：TOKYO FM／キョードー横浜
企画・制作 ：アミューズ／TOKYO FM
制作協力 ：ハンズオン・エンタテインメント
協力 ：ビクターエンタテインメント
協賛 ：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル
／キヤノンマーケティングジャパン／アイ工務店

◆セットリスト
1.今日までそして明日から [吉田拓郎]
2.明日へのマーチ [桑田佳祐]
3.君はロックを聴かない [あいみょん]
4.悲しみは雪のように [浜田省吾]
5.偽者 [あいみょん]
6.白い色は恋人の色 [ベッツイ&クリス]
7.SEA SIDE WOMAN BLUES [サザンオールスターズ]
8.ケンとメリー〜愛と風のように〜 [BUZZ]
9.HANABI [Mr.Children]
10.慕情 [サザンオールスターズ]
11.奇跡の地球 [桑田佳祐&Mr.Children]
12.夜空の星 [加山雄三]
13.いちょう並木のセレナーデ [原 由子]
14.花咲く旅路 [原 由子]
15.風に吹かれて（日本語バージョン） [Bob Dylan]
16.ヨイトマケの唄 [美輪明宏]
17.太陽が燃えている [THE YELLOW MONKEY]
18.東京 [桑田佳祐]
19.みらいのうた [吉井和哉]
20.悲しくてやりきれない [ザ・フォーク・クルセダーズ]
21.あの素晴しい愛をもう一度 [加藤和彦, 北山修]
22.なごり雪 [イルカ]
23.元気を出して [竹内まりや]
24.Two of Us [The Beatles]
25.涙のキッス [サザンオールスターズ]
26.静かな伝説(レジェンド) [竹内まりや]

https://lnk.to/kudanshitafolkfes25

◾️「FM FESTIVEL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25」

放送時間：11月3日（月・祝）16:00〜19:00
放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局
https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25/

◾️サザンオールスターズ Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
2025年11月19日（水）発売
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour

○完全生産限定盤
本編DISC + Bonus DISC※ + Special Goods※
＜Blu-ray＞2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）
＜DVD＞3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込）
※詳細は後日発表

○通常盤
＜Blu-ray＞Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）
＜DVD＞2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込）

●本編DISC
※完全生産限定盤・通常盤共通
『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム

逢いたさ見たさ 病める My Mind
ジャンヌ・ダルクによろしく
せつない胸に風が吹いてた
愛する女性(ひと)とのすれ違い

ラチエン通りのシスター
神の島遥か国
愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜
桜、ひらり
神様からの贈り物
史上最恐のモンスター
暮れゆく街のふたり
風のタイムマシンにのって
別れ話は最後に
ニッポンのヒール
悲しみはブギの彼方に
ミツコとカンジ
夢の宇宙旅行
ごめんね母さん
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
マンピーのＧ★SPOT
Relay〜杜の詩
東京VICTORY
希望の轍
勝手にシンドバッド

◆先着予約・購入特典
全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。
※特典詳細は後日発表いたします。
※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※全形態共通となります。

