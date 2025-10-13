Kannaが、SonyMusic Labelsから新曲「ヤング・ムーヴメント」を10月29日に配信リリースすることを発表した。

Sony Music Labelsからの第一弾リリースとなる本楽曲は、プロデューサーにシライシ紗トリを迎え、ミクスチャーロック界の大先輩であるFLOWのSpotifyで1億回再生を突破している、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』OPテーマ「GO!!!」を大胆にサンプリングした1曲。平穏すぎる日常へ牙と中指を立てていくようなNouchiのリリックに、ギターKoshiの台風のように激しいリフが印象的な1曲に仕上がっているとのこと。カップリングには新たなライブアンセム「ルックアヘッド☆ジャンプ」が収録予定。

◆ ◆ ◆

■FLOW コメント

僕らの「GO!!!」をサンプリングで使ってくれた「ヤング・ムーヴメント」！「GO!!!」をリリースしたのが今のKannaの2人と同年代の時で、この時にしか書けない曲、詞があると思ってて、僕らのその時の衝動とKannaの２人の現在の衝動、想いが重なったみたいで嬉しいです！

2人のセンスでサンプリングされてる「GO!!!」の音も楽しんでくれたら嬉しいです！Kannaありがとう！

◆ ◆ ◆

さらに「ヤング・ムーヴメント」は本日出演する＜FM 802 MINAMI WHEEL 2025＞でも初パフォーマンスをする予定だという。出演時間と会場は20:00〜club jouleだ。

また、Kannaは11月より東名阪を廻るスプリットツアーを開催することが発表されている。対バン相手は、ミクスチャーロックバンド・EMNW。Kannaにとっては新曲のリリースツアーになる。

■「ヤング・ムーヴメント」 2025年10月29日（水）配信リリース

事前予約URL：https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=20251010055455343XkUr2bvnS&openExternalBrowser=1

※Pre-add/Pre-save で メッセージ付きオリジナルJK写（スマホ待ち受け画像）をプレゼント！

■＜Kanna×EMNW “2 X 2”＞ 2025年

11月6日（木）開場/開演：18:30/19:00

会場：ell.SIZE 11月7日（金）開場/開演：18:30/19:00

会場：Yogibo META VALLEY 11月14日（金）開場/開演：18:30/19:00

会場：Spotify O-Crest チケット一般販売中：https://eplus.jp/kannaemnw2x2