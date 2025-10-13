Luv PARADE¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖARROWS¡×È¯Çä·èÄê¡õMV²ò¶Ø
NEW SINGLE¡ÖARROWS¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SIXR-007
²Á³Ê¡§¡ï1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿¶Ê
1.ARROWS
2.FREAK PARADE
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¹ØÆþÆÃÅµ
¸ø±é²ñ¾ìÆÃÅµ¡§º¹¤·ÂØ¤¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡Ë¡¿½ª±é¸å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡ÊÉ½»æ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
11·î08Æü¡ÊÅÚ¡ËlittleHEARTS.ÂçºåÅ¹¡¡12:00¡Á
11·î08Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°fiveStars¡¡19:00¡Á
11·î17Æü¡Ê·î¡ËlittleHEARTS.ÅìµþÅ¹ 18:00¡Á
https://parade.bitfan.id/contents/311048
¡ãLuv PARADE TOUR 2025 ¡ÈARROWS¡É¡ä
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÎÀÐÀî¡Ï¶âÂôAZ
11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÎÂçºå¡ÏOSAKA RUIDO
11·î09Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î°¦ÃÎ¡Ï3STAR IMAIKE
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡Î¿ÀÆàÀî¡Ï²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ Bronth
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL]
https://eplus.jp/luvpa2025/
