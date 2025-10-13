¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÙÂô¸ýÌ÷»Ò¤ËÊú¤¤¤¿°µÅÝÅª¤Ê°ãÏÂ´¶¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×°Ê¾å¤Ë ¡È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡É ´¶³Ð¤ÎÀµÂÎ¤Ï
¡¡½é²ó¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È ¡È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡É ´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡£10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£ÆüÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø
¡¡°Û¿§¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢º£ºî¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡£2010Ç¯¤Î1ºîÌÜ¡¢2011Ç¯¤Î2ºîÌÜ¤Ï¾å¸ÍºÌ¤¬¼ç±é¡¢2018Ç¯¤Î3ºîÌÜ¡¢2020Ç¯¤Î4ºîÌÜ¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¼ç±é¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÁà¤ê¡¢°ÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¾ðÊóÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖDICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¶áÇ¯¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÈÈºá¤òÂêºà¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âô¸ý±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤Ï¡ÖDICT¡×¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½äººÉôÄ¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÇÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ØÃ°Ç°¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢Â¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ëÁÜºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç20Âå¡¦30Âå¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü
¡¡Âô¸ý¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1999Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡É °ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Âô¸ý¤¬¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Ë¡°å¸¦µæ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·º»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·ëÏÀ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¸æÇ¯60ºÐ¤Ç´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Âô¸ý¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç20Âå¡¦30Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂô¸ý¤¬·î9¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ç°Ò¸·¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î½÷¥Ü¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¸½¾ì¤ÇÆ°¤²ó¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤³¤³¤¬¤Þ¤º¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤·¤¿¥É¥ó°ú¤¥·¡¼¥ó
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯Áö¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤ë¡£»ö·ï¸½¾ì¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ù»¡½ðÆâ¤äÉÂ±¡Æâ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¥¥Ó¥¥ÓÆ°¤¤¤Æ¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¤è¤¯À¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÈà½÷¤¬¡ÖDICT¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¼ã¡¹¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶¯ÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·½÷¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ¼¼¥·¡¼¥ó¡£»ö·ï¤¬Ìµ»ö¤Ë²ò·è¤·¡¢Ï·½÷¤Î½ý¤â²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆóµÜ¤¬¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥«¥é¥ª¥±¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢Vaundy¤Î³Ú¶Ê¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Ï·½÷¤â¤Û¤«¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤â¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤ËÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤ë±é½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£60ºÐ¤Ë¤·¤¿¤é¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤¬¡Ä
¡¡º£²óÎóµó¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ÎÀ³Ê¤ä¸ÀÆ°¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê20Âå¡¦30Âå¤ÎÇÐÍ¥¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÔÎñÇÐÍ¥¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡³Î¤«¤ËÂô¸ýÌ÷»Ò¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±Áö¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤È´¶¿´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â ¡È60ºÐ¤Ë¤·¤¿¤é¡É ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹¥°ÕÅª¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È´ÔÎñÇÐÍ¥¤Î¼ç±éºî¡É ¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿»Â¿·¤ÊÀßÄê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°ãÏÂ´¶¤Î¤Û¤¦¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡Ø¥¹¥´ÆÀ¡Ù¡ØIN LIFE¡Ù¤Ê¤É¤ÇÎø°¦¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¡£¸½ºß¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¡ØÆü´©SPA¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë´ó¹ÆÃæ