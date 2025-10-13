Da-iCEがモノクロームの中でキレのあるダンスを披露！「Black and White」のOfficial Dance Practiceを公開
Da-iCEが4月23日に配信リリースした「Black and White」のOfficial Dance Practiceを10月12日21時よりYouTubeで公開した。
■見所はモノクロ映像で繰り広げられる流れるようなダンス！
本楽曲は、テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』の主題歌として4月23日に配信リリース。作詞曲を花村想太が担当。Rap詞は「I’ll be your HERO」でも作詞曲に参加した、Z世代を代表するグローバルアーティストであるAyumu Imazuが手掛けている。
今作のコレオ（振り付け）は、花村想太とNOPPO（s**t kingz）がタッグを組み制作。現在公開中のOfficial Dance Practiceは、楽曲タイトルにかけてモノクロ映像となっており、キレのあるダンスが見所の映像となっている。
■「Black and White」Official Dance Practice
■現在全国アリーナツアーのチケット追加先着販売中
現在、Da-iCEは自身最大規模の全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」を開催中で、先日行われた初日公演ではライブ初披露も行った。本公演は全日程を対象にチケット追加先着販売中となっている。
■夏の甲子園を盛り上げた「ノンフィクションズ」もますます人気拡大中
『2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園』テーマソングとして制作された「ノンフィクションズ」が現在も人気上昇中。TikTokでは「ノンフィクションズ」の音源を使用した、過去の甲子園の名場面や、地方予選大会の映像を使った投稿が増加。また、大人気インフルエンサーや著名人による投稿も続々と公開されているので、こちらも要チェックだ。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Monster」
2025.07.16 ON SALE
Digital Single「ノンフィクションズ」
2025.09.24 ON SALE
Digital Single「Tasty Beating Sound」
■関連サイト
『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』詳細
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278
『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』詳細
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662
TikTok「ノンフィクションズ」
https://vt.tiktok.com/ZSB9SEPb8/
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp