¡ÖÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤Ï12Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ð¥Íー¥·¥å¥ï¥ë¤Ç½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3－2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦½éÀï¤Ç¡¢ÆñÅ¨¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹³Ê2Áª¼ê¤ò·âÇË¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÇÃæ¹ñ¤òÇË¤ê¡¢50Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¡£2Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤¿º£Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤äÁ°²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆüËÜÀª¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹2¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Î¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ê¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥¯¤È¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¥Ú¥¢¤ò·âÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤âÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â°ø±ï¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁáÅÄ¡¢Âè4¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¥à¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î°Û¼Á¥é¥Ðー¤òÉð´ï¤ËÆüËÜ¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤¿¡£ÁáÅÄ¤ÏÂè1¡¢2¥²ー¥à¤Ç¥Ç¥åー¥¹¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ª¥²ー¥à¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤Æ2－3¤ÎÀËÇÔ¡£Ä¥ËÜÈþ¤â2¥²ー¥à¤òÀè¼è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤Ë2－3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÂè5¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁáÅÄ¤¬¥Á¥ã¡¦¥¹¥è¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¿É¤¯¤â½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥¨ー¥¹2¿Í¤¬Æ±°ìÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÂè1¥·ー¥É¡¢¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤¬¤Û¤Ü´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¥Ò¥Ê¡¦¥Ï¥ä¥¿¤ò3－2¡¢¥ß¥ï¡¦¥Ï¥ê¥â¥È¤ò3－2¤Ç²¼¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤¬ºÆ¤Ó¡È¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ÆüËÜÀª¤òËÝÏ®¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âËÌÄ«Á¯¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¡£º¸±¦¤Î¥¨ー¥¹¡¢ÁáÅÄ¤ÈÄ¥ËÜÈþ¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¥¥à¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£