大学男子の陸上長距離の駅伝シーズン開幕戦となる出雲全日本大学選抜駅伝は１３日に、島根県出雲市の出雲大社〜出雲ドームの６区間、４５・１キロのコースで行われる。

スタートは午後１時５分の予定。

３７回目となる今年の出場チームは、東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の上位校など全国の各地区学連で選抜された２０チームに、アメリカのアイビーリーグ選抜、そしてオープン参加の中国四国学連選抜を含めた２２チーム。

スピードランナーをそろえた中央大、伝統校の早稲田大、今年１月の箱根駅伝を制した青山学院大、昨年優勝の国学院大、過去５回優勝の駒沢大を軸とした争いが予想される。近年は関東勢が圧倒的に上位成績を占めているが、他地区の学校がどこまで食い込めるか。

レースは出雲大社正面鳥居前を午後１時５分にスタートし、６区間でたすきをつなぐ。最長区間は６区の１０．２キロで、いわゆる「大学３大駅伝」の中では最も距離の短い大会で、スピード勝負のレースとなりそうだ。

最多出場は東北学連選抜の３６回、以下、駒沢大の３１回、早稲田大の３０回、京都産業大の２９回、中央大の２８回−−などとなっている。（デジタル編集部）