サッカーワールドカップ欧州予選は12日、グループC、G、H、Lの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループGでは首位オランダがフィンランドに4−0の快勝。勝ち点16とします。2位のポーランドもリトアニアに2−0で勝利し、勝ち点13で追いかけています。

グループHでは、前節10得点で勝利したオーストリアが3位のルーマニアに試合終了間際の1得点で敗戦。上位3チームは残り2試合で、首位オーストリアが勝ち点15、2位ボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点13、3位ルーマニアが勝ち点10となります。特にボスニア・ヘルツェゴビナは両方との対決を控えており、どんな結末を迎えるのでしょうか。

グループLでは、FIFAランク136位のフェロー諸島が奮闘。同39位のチェコに2−1で勝利し、3連勝。勝ち点12とし、2位チェコに1差に迫りました。一方、首位クロアチアはジブラルタルに3−0の快勝で、チェコと3差の勝ち点16で突破が大きく前進。次戦は勢いに乗るフェロー諸島と対戦します。

グループCでは、首位デンマークと2位スコットランドがそれぞれ勝利。勝ち点10で並んでいます。両者は11月の最終節に直接対決を控えています。

【12日の欧州予選結果】※左側がホーム

＜C組＞

スコットランド 2−1 ベラルーシ

デンマーク 3−1 ギリシャ

＜G組＞

オランダ 4−0 フィンランド

リトアニア 0−2 ポーランド

＜H組＞

サンマリノ 0−4 キプロス

ルーマニア 1−0 オーストリア

＜L組＞フェロー諸島 2−1 チェコクロアチア 3−0 ジブラルタル