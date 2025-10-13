【W杯欧州予選】クロアチアが突破に前進 FIFAランク136位フェロー諸島がチェコ破る大金星 C組のデンマークとスコットランドは最終節の直接対決まで激しい争いか
サッカーワールドカップ欧州予選は12日、グループC、G、H、Lの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。
グループGでは首位オランダがフィンランドに4−0の快勝。勝ち点16とします。2位のポーランドもリトアニアに2−0で勝利し、勝ち点13で追いかけています。
グループHでは、前節10得点で勝利したオーストリアが3位のルーマニアに試合終了間際の1得点で敗戦。上位3チームは残り2試合で、首位オーストリアが勝ち点15、2位ボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点13、3位ルーマニアが勝ち点10となります。特にボスニア・ヘルツェゴビナは両方との対決を控えており、どんな結末を迎えるのでしょうか。
グループLでは、FIFAランク136位のフェロー諸島が奮闘。同39位のチェコに2−1で勝利し、3連勝。勝ち点12とし、2位チェコに1差に迫りました。一方、首位クロアチアはジブラルタルに3−0の快勝で、チェコと3差の勝ち点16で突破が大きく前進。次戦は勢いに乗るフェロー諸島と対戦します。
グループCでは、首位デンマークと2位スコットランドがそれぞれ勝利。勝ち点10で並んでいます。両者は11月の最終節に直接対決を控えています。
【12日の欧州予選結果】※左側がホーム
＜C組＞
スコットランド 2−1 ベラルーシ
デンマーク 3−1 ギリシャ
＜G組＞
オランダ 4−0 フィンランド
リトアニア 0−2 ポーランド
＜H組＞
サンマリノ 0−4 キプロス
ルーマニア 1−0 オーストリア
フェロー諸島 2−1 チェコ
クロアチア 3−0 ジブラルタル