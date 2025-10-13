後藤真希のニューアルバム『COLLECTION』が完成した。

本作はDa-iCEの花村想太とのコラボレーションシングル「チェケラ」や、Adoなどの楽曲を手掛けるGigaをプロデュースに迎えた新曲、モーニング娘。の名曲カバーなどが収録される、盛り沢山な内容だ。デビュー25周年のアニバーサリーイヤーを締め括るこのアルバムについてはもちろん、常に高いレベルを目指し、この先のことを考えているという自身のクリエイティブに対する意識などについて話を聞いた。

◼︎このアルバムはアイドル要素もありつつ、アーティスティックな面もその中間も出せてる◼︎このアルバムはアイドル要素もありつつ、アーティスティックな面もその中間も出せてる

──ニューアルバム『COLLECTION』のリリースを控えた今のお気持ちを聞かせてください。

後藤真希：タイトルの『COLLECTION』なんですが、例えばファッションショーで、今着て歩いてるのはプラダだけど次はエルメスみたいな、いい意味で統一性がなく次々とブランドが出てくるようなイメージも持たせているんですね。ハロプロ時代の曲があったり、花村さんとの楽曲(「チェケラ／後藤真希 feat. 花村想太(Da-iCE)」)があったり、新曲2曲も今までの私の楽曲にはないイメージで作っていたりするので、みんなの反応が楽しみですね。

──「チェケラ」がとても明るくてポップなイメージだったので、新曲2曲の世界観にはびっくりしました（笑）。

後藤真希：そうですよね（笑）。花村さんが可愛い感じで作ってくれたから、他もきっとこういう感じで行くのかな？みたいな雰囲気もあったかと思うんですが、全く違うっていう（笑）。自身の曲の中でも、なかなか出会ったことのない2曲になってます。

──「Which? Prod. Giga」は、Adoさんの楽曲などを手がけていらっしゃるGigaさんのプロデュースです。

後藤真希：Gigaさんの曲を聴いて「あ、面白いかも」って思ったんです。

──自分とのマッチングが？

後藤真希：はい。もし私だったらどういう曲を作ってくれるのかなってちょっと期待しつつ、やり取りをさせていただいて、徐々に仕上がっていったのがこの「Which? Prod. Giga」なんです。

──どういうやり取りがあったんですか？

後藤真希：もうちょっと曲の中に展開が欲しいから、イメージ的には、2曲を1曲にまとめたぐらいの感覚で展開をたくさん作ってほしいとか。最終的には、私のいろんな声のパターンが1曲で聴けるように仕上がっていて、スピード感もありつつ、クールな面と可愛らしい部分が詰まってるような1曲になりました。「今の私、こんなことやってます」っていう、名刺っぽい曲になってるなって思いました。

──名刺が新すぎて、「これ誰？？」って思うくらいです（笑）。

後藤真希：最初にこの曲が流れたら、私の曲だとは思わないですよね（笑）。

──でも前作の「prAyer」の大胆な世界観や、それを具現化したライブでの表現などを目の当たりにしてきたので、今作もきっと、ファンの皆さん納得の新しさだと思います。

後藤真希：嬉しいです。でも、ファンのみんなは一体私の何が見たいの？って、結構迷わされる年でもあったんですよ。

──というと？

後藤真希：アイドルっぽいことをやったり、アーティストっぽい路線の表現をしたり、中間の雰囲気を出してみたり、この1年いろいろとチャレンジする機会があったんですね。で、ステージに立ったり、“表現”の作品を出したりしたけど、結局みんなは可愛い感じが好きじゃん？みたいな。どっちがいいんだろう？って迷わされることも多かったんです。

──なるほど。

後藤真希：でも、ある時ご一緒した歌手の方に聞いたんですよ。「曲って、流行りに合わせて作ってます？それとも、自分がやりたいのをやってます？」って。そしたら、自分がやりたいことをやってますと言われて。やっぱりそうだよなって思って。要望というかいろんなファンの声もあるけど、結果、自分がこういうのやりたいなって思ったものができてないと、つまんなくなってくるよねって感じたんです。このアルバムはアイドル要素もありつつ、アーティスティックな面もその中間も出せてるので、「今後どこに行くんだ？」って思う人もいると思うんですけど、それを楽しんでくれる方とかがいてくれるのはすごく嬉しいなと思いますね。

──「今は世の中の流れがこうだから、私もやってみました」じゃなくて、後藤さんの内側から発信されてるものだということは聴けばわかると思いますから、みんないい意味でノックアウトされると思います。もう1曲の「What？」に関してはいかがですか？

後藤真希：これはもう最初に聴いた時、イントロからスッとハマりましたね。で、Aメロが始まった時にはもう「はいはい、これね」「こんな感じ、いいじゃん」「斬新、やってみよう！」みたいな感じでした。

──「Which? Prod. Giga」からの「What？」では、サウンドのテンションもそうですし、歌詞の世界観にしても強さみたいなものがベースにあるなと感じました。メッセージ性というと堅苦しいですが、最近のモードとして歌詞から伝えたいことみたいなのものが共通してあったりするんですか。

後藤真希：そこまでではないんですけど、今の時代の人たちって結構歌詞を読んでるんだなって思うんですね。アイドルもアーティストもそうだけど、時代的にSNSが盛んだから、歌詞がより見えてくる曲が多いっていうか。Adoさんとかもそうですけどね。だから歌詞は、面白いというか、面白みを感じてくれるような歌詞がいいなとは思ってます。

──「Which? Prod. Giga」の歌詞は、前作でクイーンとして君臨した後藤さんが歌うと納得しかないですし、「What？」の「ついてこれるやつだけ来ればいい」というのも、姿勢として貫かれている美学があるなと感じます。

後藤真希：大体強気ですよね、私の歌詞って（笑）。もともと私はそんなに言葉が綺麗なタイプじゃないというか。でも、雑に言ってるような言葉でも、言ってる気持ちまで雑なわけではなく、親近感があるからこその言葉選びみたいな。壁とかないよね、っていう。

──となると、「チェケラ」はアイドルとしての後藤真希を楽しんでいるような感覚かなと思います。

後藤真希：自分の中では、MVも含め、ミュージカルをやってるような気持ちはありましたね。

──映像はすごく楽しい仕上がりでしたが、レコーディング自体は大変だったようですね。

後藤真希：大変でしたね。花村さん、上手ですし。なんか、育ってきた環境が違うってこういうことだなって感じたんですよね。Da-iCEのメンバーとして、自分たちで音楽を作ってプロデュースもしてるって、こういうことなんだよなって。

──現場で実感された、と。

後藤真希：で、自分はどうだったかなって考えてみたら、私はデビューするときからプロデューサーがいて、右向け右！左向け左！みたいな状態でやってきたから、作詞とかそういうのも、ハロプロ時代はやりたいと思ったこともなかったんです。育ってきた環境だよなみたいに感じて、もっと頑張れたこといっぱいあったよなとか、そういう風に思ったりもしました。

──レコーディング風景を動画で拝見しましたが、花村さんの要望に対してどんな球でも打ち返せるのは、それこそアイドルとして鍛え抜かれた土台があるからだろうなと思いました。

後藤真希：そういう意味では花村さんも“音楽大好き！”な人の脳みそと感性なので、こっちが言ったことに対する解釈が早いんですよね。だから、余計な言葉もいらなくて、すごいやりやすいなって思いましたね。

──モーニング娘。のカバーについてはいかがですか。

後藤真希：選曲、すごく迷いました。結果的には自分がいない時代のモーニング娘。の曲も入れてるんですけど、イメージで言ったら“可愛い”ではない曲を選んでるので、そこはやっぱり好みが出てるなって思いますね。

──今だからこそ歌いたいとかもあるでしょうしね。

後藤真希：そうなんですよね。モーニング娘。時代に新曲をいただく時って、それぞれがMDでもらって聴いて、各々「今回の曲はこんな感じなんだ」って思う感じだったんですよ。私はどちらかというとテンションが高い曲より、クールな曲だったときの方が嬉しかったのを覚えてますね。だから、そういった意味での選曲でもあるかなって思います。自分が好きな曲であり、自分が今後ステージでパフォーマンスするとしたらこの曲ハマるかなとか、そういうのも含めて選びました。

──実際に歌ってみてどうでしたか？

後藤真希： 1人で歌ってみて、1人でも歌えて表現できる楽曲だったんだなって思いました。当時は1人でやるとか、表現力とかも含めて追いつかなかったと思うんですけど、やっぱりここまでいろいろ積み重ねてきたことでそう思えたのが、すごくいいことだったなって思いましたね。それがカバーする意味っていうか、歌えるようになった自分を感じるということにも繋がってくるのかなって思いました。

──今回のアルバムの完全⽣産限定BOXは、ここに至るまでの後藤真希の歴史が詰まっていると言っても過言ではない豪華な内容になっています。

後藤真希：歌えるようになった自分を感じる本当に盛りだくさんなんですよね。モザイクかけたくなるところもあるけど（笑）、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。

◼︎反省も踏まえて希望も持ちつつ、勝手にハードルを上げてる

──25周年の締め括りとも言えるアルバムが完成したわけですが、改めて、このアニバーサリーイヤーを振り返ってみていかがですか？

後藤真希：いろいろやってるなって思います（笑）。25個の企画をやってるんですけど、今年はファンの方ともより近い距離感で過ごせたのかなと思いますね。

──10代、20代、30代。3つの世代を第1線で活躍する方はなかなかいないなと思っているのですが、ご自身の中での実感みたいなところはどうですか？

後藤真希：いろんな時代というか、世の中の雰囲気も結構早いスパンで変わってくじゃないですか。その中でも時代に乗り遅れず、ちゃんとついていこうとできているのが、まず1つ嬉しいことだなとは思っています。でもやっぱり、モーニング娘。の時は在籍期間は3年間だったけど、結構目まぐるしかったなって思います。

──日本中が注目していましたしね。

後藤真希：グループを抜けてからもハロー！プロジェクトにはいたので、つんく♂さんプロデュースのもとでいろいろやってはいたんですけど、つんく♂さんに頼らず、自分でなんとかできないかなって思ったのも同じ10代のときだったりするので、10代はやることも考えることも、挑戦することも多かった時代かなって思います。

──きっと「10代はあっという間で、考える暇もなくて」というお答えが返ってくると思っていたので、ちょっと意外でした。

後藤真希：すごく考えましたね。モーニング娘。にはモーニング娘。の見せ方があって、それ以外にもいろんなグループに入ってたので、こっちではこう見せて、あっちではこう見せてとか、そういうのもありましたから。で、ソロもあったから、ソロではどうしようかとか。でも、ソロがいちばん考えましたね。やっぱり1人で全てを背負うみたいなのって、それだけ考えないと進めないなって実感した時代でもありました。

──ここ数年は特に、“次はどんな私を見せようか”っていう挑戦の中にもちょっと楽しみみたいなところがあるんじゃないかと想像するんですが、その点はどうですか。

後藤真希：楽しみもあるかもしれないけど、やっぱり何かに挑戦する前って不安もつきまとうので、不安と楽しみが混ざってるような感覚はありますね。例えば音楽番組とかで「今回は何々のカバーを披露してください」っていうオーダーが来たときに、もちろん見ていただく楽しみもあるんですけど、不安も結構あるんですよ。自分がどんな風になるか想像つかないから。

──誰かにどう見られるかじゃなくて、自分自身の中での消化の仕方というか。

後藤真希：はい。レベルの高いところを求めがちなので、そこに至るまでにはこれもしないといけない、あれもしないといけない。そういう積み重ねが足りてるのかなとか、そういう不安がつきまとう感じは常にあります。例えば前作の「prAyer」に関しても、たぶんもっとできたことはあったよなって思っちゃうんですよ。常に完璧じゃないって自分で思っている分、それを見てくれたみんなの評価で、「良かった」とか褒めてくれるような言葉をいただくと、嬉しいんだけど、でも私自身は満足してないんだよねってなっちゃうんです。そういう自分を、ちょっと1回忘れたいんですけどね（笑）。でもやっぱり、求めがちな面が出ちゃうので、「もっとああできたよな、こうできたよな」とか、改めて振り返ってみても思うことがあります。

──でもそれが次の作品や次の自分の表現へのパワーになってたりするんですかね。

後藤真希：そうですね、それもあると思います。次はもっとこうしたいなとか、反省も踏まえて希望も持ちつつ、勝手にハードルを上げてる（笑）。たぶんこれからも、その繰り返しなんだろうなと思います。

──そんな感じで、あっという間に30周年がやってくるんでしょうね（笑）。

後藤真希：そうなんですよね。9月9日からはもう26周年目なんで。あっという間です。25周年も写真集を出したり、アルバムを作ったりいろいろやってきましたけど、ここで何か区切りがつくような感覚もなく、常に「次はどうしようかな」って思ってますからね。

──今回のアルバムもそうですけど、もっと視野を広げてみるとTikTokやYouTubeなど、最近はいろんな方とのコラボも盛んだなという印象です。こういう動きも、次につながる鍵になっていたりするのかなと思うのですが。

後藤真希：そうですね。来年とかも対バンできたらいいよねって言ったりしてるくらいなので、今やってるいろんなことは、次に繋がる何かになっていくのかなっていうのは思ってます。

