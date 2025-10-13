ドジャースとリーグ優勝決定シリーズを戦うにあたり、敵将のブリュワーズのパット・マーフィー監督が要注意人物の名前を述べました。

ブリュワーズは今季97勝65敗でナ・リーグ中地区を制覇。メジャー最高勝率.599を記録し、ドジャースでのシーズン直接対決では6戦全勝と勢いに乗っています。

明日日本時間14日から始まるドジャースとの4戦先勝の激しい戦いの前に会見に出席します。大谷翔平選手を「歴代最高の選手の一人」、フレディ・フリーマン選手を「僕の一番好きな選手だ」と敵チームにも称賛の言葉を述べます。

そんな中で「最も過小評価されているスターの一人だと思う」とマーフィ監督が発言したのは、ムーキー・ベッツ選手について。「『過小評価』って言うのはちょっとおかしいよね？でもムーキー・ベッツは正当な評価を受けていないと思う」とコメントします。

スタメンで大谷選手の次の打順に組まれることが多いベッツ選手。ワイルドカードシリーズのレッズ戦でも大谷選手が申告敬遠で勝負を避けられた次打席にベッツ選手がタイムリーヒットを放つなど、ポストシーズンでは打率.385とチームトップの成績でチームをけん引する存在にマーフィ監督は敬意を表しました。

「内野に戻ってアメリカを代表するチームの遊撃手をこなすなんて、冗談だろ？しかもそれを完璧にこなしている。今年の彼の活躍は間違いなく最も過小評価されている。野球を観ていてチームへの貢献度を重視するなら、こいつは特別な存在だ。まるで(NBAの)ステファン・カリーがフォワードをやるようなものだよ、わかるか？スーパースターならできることだ。ムーキーは野球界で前例のないことをやってのけてる、最高だ」と熱く語りました。