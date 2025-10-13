´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¡¡´ä¼ê¸©¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¢³øÀÐ»Ô¡¢½»ÅÄÄ®¡¢ÂìÂô»Ô¡¢Ìð¶ÒÄ®¡¢ËÌ¾å»Ô
13Æü¸á¸å0»þ25Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏµÜ¾ë¸©²¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½70km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¢³øÀÐ»Ô¡¢½»ÅÄÄ®¡¢ÂìÂô»Ô¡¢Ìð¶ÒÄ®¡¢ËÌ¾å»Ô¡¢±óÌî»Ô¡¢°ì´Ø»Ô¡¢±ü½£»Ô¡¢À¾ÏÂ²ìÄ®¡¢¶â¥±ºêÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÊ¿ÀôÄ®¡¢µÜ¾ë¸©¤Îµ¤Àç¾Â»Ô¡¢ÅÐÊÆ»Ô¡¢·ª¸¶»Ô¡¢Âçºê»Ô¡¢Í°Ã«Ä®¡¢µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®¡¢Ì¾¼è»Ô¡¢´ä¾Â»Ô¡¢¤½¤ì¤ËÀÐ´¬»Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢´ä¼ê¸©
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¡Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¡³øÀÐ»Ô
½»ÅÄÄ®¡¡ÂìÂô»Ô¡¡Ìð¶ÒÄ®
ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô¡¡°ì´Ø»Ô
±ü½£»Ô¡¡À¾ÏÂ²ìÄ®¡¡¶â¥±ºêÄ®
Ê¿ÀôÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
µ¤Àç¾Â»Ô¡¡ÅÐÊÆ»Ô¡¡·ª¸¶»Ô
Âçºê»Ô¡¡Í°Ã«Ä®¡¡µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®
Ì¾¼è»Ô¡¡´ä¾Â»Ô¡¡ÀÐ´¬»Ô
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢´ä¼ê¸©
ÂçÄÈÄ®¡¡À¹²¬»Ô¡¡È¬È¨Ê¿»Ô
¼¶ÀÐÄ®¡¡»çÇÈÄ®¡¡²Ö´¬»Ô
µÜ¸Å»Ô¡¡»³ÅÄÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
¿§ËãÄ®¡¡µÜ¾ë²ÃÈþÄ®¡¡Æî»°Î¦Ä®
ÇòÀÐ»Ô¡¡³ÑÅÄ»Ô¡¡Â¢²¦Ä®
Âç²Ï¸¶Ä®¡¡¼ÆÅÄÄ®¡¡µÜ¾ëÀîºêÄ®
ÏËÍýÄ®¡¡»³¸µÄ®¡¡ÀçÂæÀÄÍÕ¶è
ÀçÂæµÜ¾ëÌî¶è¡¡ÀçÂæ¼ãÎÓ¶è¡¡ÀçÂæÀô¶è
±öãÞ»Ô¡¡Åì¾¾Åç»Ô¡¡¾¾ÅçÄ®
¼·¥öÉÍÄ®¡¡ÂçÏÂÄ®¡¡Âç¶¿Ä®
Âç¹ÕÂ¼¡¡½÷ÀîÄ®
¢¢ÀÄ¿¹¸©
ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡³¬¾åÄ®
¢¢½©ÅÄ¸©
½©ÅÄ»Ô¡¡²£¼ê»Ô¡¡ÂçÀç»Ô
ÀçËÌ»Ô
¢¢Ê¡Åç¸©
Ê¡Åç»Ô¡¡ÆóËÜ¾¾»Ô¡¡ÅÄÂ¼»Ô
Ê¡Åç°ËÃ£»Ô¡¡¹ñ¸«Ä®¡¡ÀîËóÄ®
ÁêÇÏ»Ô¡¡ÆîÁêÇÏ»Ô¡¡ÆêÍÕÄ®
Âç·§Ä®¡¡Ï²¹¾Ä®¡¡ÈÓ´ÜÂ¼
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
