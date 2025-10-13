『timeleszの時間ですよ』今夜放送 佐藤勝利がサンシャイン池崎に!? 空前絶後の展開にスタジオ大爆笑！
timeleszのTBS冠番組『timeleszの時間ですよ』の第2弾が今夜21時30分より放送。ゲストに松本若菜と大久保佳代子を迎え、“時間”をテーマに、時間感覚を鍛えるゲームやクイズに、timeleszの8人が体を張ってチャレンジする。
【写真】佐藤勝利がサンシャイン池崎を完コピ？
「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」では、さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てるクイズに挑戦。一流アーティストの龍玄とし（ToshI）が、Ado「私は最強」を岸壁で熱唱。絶景の中でのロングトーンは何秒続くのか？
スタジオでは、寺西拓人がtimeleszのヒット曲「Rock this Party」でロングトーンに挑む。メンバーからのまさかの予想に「みんなを裏切ります！」と挑んだ結果は果たして…？
さらにtimeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところにtimelesz」では、篠塚大輝が潜入ロケにチャレンジ。サンリオピューロランド編ではキティちゃんと記念写真が撮れるアトラクションのスタッフに、原宿竹下通りマリオンクレープ編では店員に扮する。「すぐにバレると思います」と自信満々な篠塚だが、果たしてどのくらいで気付かれるのか？
「サンシャイン池崎がイェェェェーイ！で何秒背中を反っていられるか」を予想するクイズでは、まさかの佐藤勝利が池崎の記録に挑むことに。池崎になりきって登場した佐藤の姿には、ゲストの松本も驚き…！ 空前絶後の展開にスタジオは大爆笑。体を張りまくる佐藤の奮闘に期待が高まる。
さらに、大久保があるクイズにちなんで「timeleszで寝顔が一番可愛い人」をジャッジする場面も!?
「見極めチャレンジ！7秒timelesz」では、本物を見極めるゲームに挑戦。登場する4人の女性の顔を見て、「10人の子どもを持つお母さん」を見極めることができるのか？ メンバーから飛び出す個性的な着眼点にも注目だ。
『timeleszの時間ですよ』は、TBS系にて10月13日21時30分放送。
