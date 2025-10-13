広島が１３日、スカウト会議をマツダスタジアムで開き、ドラフト１位に立石正広内野手（創価大）を指名することを公表した。田村スカウト部長は「１番評価した選手」と語った。

立石は競合必至の今ドラフトの目玉。広角に打ち分け、本塁打も打てる右の中距離ヒッターだ。ポジションは三塁と二塁を主に守ってきた。

広島の内野陣はベテランの菊池を筆頭に、首位打者の小園、大卒１年目の佐々木、昨季ＧＧ賞の矢野など実力者がひしめき合う激戦区。一方でチームは長年にわたって得点力不足を解消できておらず、右の強打者を競合覚悟で指名することに決めたとみられる。

また、立石は広島の隣県である山口県防府市出身。地元出身のスター候補として大きな期待も懸かる。広島がドラフト１位指名選手を事前に公表するのは４年連続となった。昨年は１２球団で唯一、ドラフト１位指名を公表し、宗山塁（明大・現楽天）を指名。外れ１位として佐々木（青学大）を指名した。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日生まれ。山口県防府市出身。右投げ右打ち。１８０センチ、８５キロ。７歳から華浦スポーツ少年団野球部で野球を始め、高川学園中では高川学園リトルシニアに所属。高川学園高では３年夏に出場した甲子園で中越え２ランをマーク。創価大では１年春からベンチ入りし、２年春に打撃３冠を獲得。３年夏には大学日本代表に選出され、国際大会５試合で４番を任された。５０メートル走６秒１。