ÇµÌÚºä46¡¢40th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê
ÇµÌÚºä46¤¬¡¢40ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡ÙÆâ¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢10·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£ºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£40th¥·¥ó¥°¥ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG
¢¡Blu-rayÉÕ¤
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-A / SRCL-13460¡Á13461 / \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-B / SRCL-13462¡Á13463 / \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-C / SRCL-13464¡Á13465 / \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-D / SRCL-13466¡Á13467 / \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿1ËçÉõÆþ¡Ê³ÆTYPEÊÌ38¼ï¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ× / CD¤Î¤ß
ÄÌ¾ïÈ× / SRCL-13468 / \1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡ä
2025Ç¯11·î1Æü¡Á3Æü¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 4¡Á6¥Û¡¼¥ë
¢¨ÇµÌÚºä46¤Ï11·î1Æü¤Ë½Ð±é
¡ãÇµÌÚºä46 6´üÀ¸ ¡Ö¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ LIVE at THEATER MILANO-Za¡×¡ä
2025Ç¯11⽉8⽇¡¦9Æü¡¦17Æü¡¦18Æü¡¦19Æü¡¦21Æü¡¦30Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¦THEATER_MILANO-Za
¡ãµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ä
2025Ç¯11·î26Æü¡¦27Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
