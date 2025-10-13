柄本佑＆柄本時生兄弟、仲良し2ショットが話題「永遠に推せる」「柄本家最強」
【モデルプレス＝2025/10/13】俳優の柄本時生が11日、自身のInstagramを更新。兄で俳優の柄本佑との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】柄本佑＆時生兄弟「笑顔が可愛い」仲良し自撮り
時生は、「ショートっす。やっぱこの人が一番最初よね」と自身のYouTubeチャンネルで佑との動画を投稿したことを伝え、下アングルからの2ショットを公開。笑い合う2人の姿やブレている写真から楽しげな様子が伺える。
この投稿にファンからは「ずっと仲良しでいてほしい」「2人とも好き！」「柄本家最強」「楽しそうな雰囲気が伝わる」「笑顔が可愛い」「永遠に推せる」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柄本佑＆時生兄弟「笑顔が可愛い」仲良し自撮り
◆柄本時生、兄・柄本佑との2ショット公開
時生は、「ショートっす。やっぱこの人が一番最初よね」と自身のYouTubeチャンネルで佑との動画を投稿したことを伝え、下アングルからの2ショットを公開。笑い合う2人の姿やブレている写真から楽しげな様子が伺える。
◆柄本佑＆時生兄弟の仲良しショットが話題
この投稿にファンからは「ずっと仲良しでいてほしい」「2人とも好き！」「柄本家最強」「楽しそうな雰囲気が伝わる」「笑顔が可愛い」「永遠に推せる」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】