¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÎÓÍµÂÀ¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½Ð±é±Ç²è¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ê£²£´Æü¸ø³«¡¢±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢£±£°ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é£²£°Âå¤Î£ÚÀ¤Âå¤ò½¸¤á¤¿ºÅ¤·¡£°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢¶ìÇº¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥Ø¥Ó¡¼¤Ê±Ç²è¸«¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÁö¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÂ¼¤Ï±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ò£¸ºÐ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£²Ô¤°°ÕµÁ¤È¤«¡£¤½¤Î¿ô»ú¤Ë²¿¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¸¤Î¼ÑÉÕ¤±¤È¤«¤òºî¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£